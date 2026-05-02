Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

Στην απομονωμένη παραλία «Πεθαμένος» της Εύβοιας στρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου. Ο πολύτεκνος πατέρας από το Αλιβέρι επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί στην ερημική αυτή τοποθεσία, όπου έκτοτε χάθηκε κάθε ίχνος του.

Η εξαφάνιση καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, καθώς ο επιχειρηματίας έφυγε από το σπίτι του αφήνοντας πίσω τα έγγραφά του, το πορτοφόλι του, αλλά και το κινητό του τηλέφωνο να φορτίζει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της οδηγού ταξί, ο 62χρονος ήταν απόλυτα ψύχραιμος και την καθοδηγούσε με ηρεμία μέχρι το σημείο αποβίβασης. Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται από μια νέα μαρτυρία που αναφέρει την παρουσία ενός δεύτερου, άγνωστου ταξί στην ίδια ερημική τοποθεσία λίγες ώρες αργότερα, εγείροντας ερωτήματα για το αν ο αγνοούμενος είχε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού-παγίδα.

Οι κινήσεις του το πρωί της εξαφάνισης, όπως η ιδιαίτερα εκδηλωτική αγκαλιά στον γιο του και τα επιπλέον χρήματα που έδωσε στην κόρη του, επανεξετάζονται πλέον ως πιθανές ενδείξεις αποχαιρετισμού. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες από την Πυροσβεστική, την ομάδα SAR 312, δύτες και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος του. Η οικογένειά του βιώνει έναν διαρκή εφιάλτη, ενώ ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεσμεύτηκε για την επανεκκίνηση των ερευνών στην περιοχή, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στις σιωπές και τις αντιφάσεις που περιβάλλουν την υπόθεση.

