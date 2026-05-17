Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την κοροϊδία που δέχθηκε στην παιδική της ηλικία

Ανθή Κουρεντζή

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

Η Ελένη Ράντου / INTIME NEWS

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελένη Ράντου αντιμετώπισε μπούλινγκ στην παιδική της ηλικία λόγω του αστιγματισμού και των γυαλιών που φορούσε.
  • Την κορόιδευαν με προσβολές όπως «γυαλάκια» και «μυωπία», γεγονός που την έκανε να νιώθει ντροπή.
  • Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός δεν θεωρεί εκείνα τα χρόνια δυστυχισμένα, αλλά τα βλέπει με γλυκιά νοσταλγία.
  • Ως παιδί ήταν αγοροκόριτσο και φοβισμένο, αλλά ένιωθε άνετα μέσα στο σπίτι και στο διάβασμα.
  • Η εμπειρία του μπούλινγκ συνέβαλε στο να διαμορφωθεί η προσωπικότητά της.
Snapshot powered by AI

Για το «μπούλινγκ» που δέχθηκε στα παιδικά της χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Ράντου στην εκπομπή του Mega «Πάμε μια βόλτα;».

Όπως εξομολογήθηκε η δημοφιλής ηθοποιός ήταν αγοροκόριτσο και πολλά παιδιά την κορόϊδευαν για τα γυαλιά που φορούσε, λόγω του αστιγματισμού που είχε.

«Ό άνθρωπος είναι άγριο πλάσμα», σχολίασε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. «Σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν ένα πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα σ’ αυτόν τον δρόμο να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου, που ήμουν 14 χρονών περίπου. Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας», πρόσθεσε η Ελένη Ράντου.

«Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά τότε και έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν… “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία δηλαδή, ντρεπόμουν να βγω έξω. Αλλά ποτέ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια σαν δυστυχισμένα. Τα θυμάμαι πολύ γλυκά, τους χρωστάω το ποια είμαι», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΚΟΣΜΟΣ

Τρία δεξαμενόπλοια έσπασαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ για να πάρουν ιρανικό πετρέλαιο

22:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

22:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό drone show στη φιέστα τίτλου με Δικέφαλο Αετό, Αγιά Σοφιά και κούπα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Συγκίνηση στη φιέστα τίτλου με παιδική χορωδία και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

22:35LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - «Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της «Ακτής του Ιουράσιου» - Γιατί οι βρετανικές παραλίες ξεβράζουν συνεχώς δεινοσαύρους

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των τριών περιπατητών στη Δίρφυ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πατέρας κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του στο φάσμα του αυτισμού

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Εύβοια: Χάθηκαν 3 περιπατητές - Σπεύδει η πυροσβεστική

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Εκπληκτικό παιχνίδι και αποτέλεσμα καταστροφή για τους Θεσσαλονικείς

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέος αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών - Νεκρός ένας 53χρονος

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Αήττητη Πρωταθλήτρια η Ένωση, στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι»

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Αιχμές για «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το νέο κόμμα της Καρυστιανού

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Live streaming η στέψη των Πρωταθλητών

21:25LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν σε λίγη ώρα σταθμοί του Μετρό - Μέχρι την Πέμπτη οι ρυθμίσεις

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

22:35LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - «Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα - Εικόνες από το σημείο

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ζευγάρι τουριστών στην Κρήτη: Άγνωστοι τους σημάδεψαν με όπλα στον ΒΟΑΚ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε ανατροπή αυτοκινήτου στο χωριό Αφάντου

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Εύβοια: Χάθηκαν 3 περιπατητές - Σπεύδει η πυροσβεστική

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

18:24ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γιώργος Σαμαράς

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Αιχμές για «ρωσικό δάκτυλο» πίσω από το νέο κόμμα της Καρυστιανού

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο Μητσοτάκη για το Συνέδριο της ΝΔ: Το σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα και το πείραγμα στον γιο του

18:43LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: Τα νεότερα για την υγεία του ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ