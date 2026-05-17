Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

Για το «μπούλινγκ» που δέχθηκε στα παιδικά της χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Ράντου στην εκπομπή του Mega «Πάμε μια βόλτα;».

Όπως εξομολογήθηκε η δημοφιλής ηθοποιός ήταν αγοροκόριτσο και πολλά παιδιά την κορόϊδευαν για τα γυαλιά που φορούσε, λόγω του αστιγματισμού που είχε.

«Ό άνθρωπος είναι άγριο πλάσμα», σχολίασε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. «Σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν ένα πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα σ’ αυτόν τον δρόμο να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου, που ήμουν 14 χρονών περίπου. Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας», πρόσθεσε η Ελένη Ράντου.

«Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά τότε και έτρωγα πάρα πολύ μπούλινγκ από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν… “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία δηλαδή, ντρεπόμουν να βγω έξω. Αλλά ποτέ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια σαν δυστυχισμένα. Τα θυμάμαι πολύ γλυκά, τους χρωστάω το ποια είμαι», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

