Ευρυτανία: Περιπατητές εντόπισαν όλμο σε δάσος
Τη Δευτέρα αναμένεται η εξουδετέρωσή του και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο όπου θα καταστραφεί
Έναν όλμο 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό, κατάλοιπο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισαν περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής (17/5).
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια οι πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ στο Αυλάκι Στυλίδας. Κλιμάκιο έφτασε στο σημείο για την αναγνώριση και προγραμματίστηκε τη Δευτέρα η εξουδετέρωσή του και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο όπου θα καταστραφεί.
