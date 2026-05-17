Νέα απειλή Τραμπ στο Ιράν: Ο χρόνος τρέχει να δράσει γρήγορα, αλλιώς θα μείνει με άδεια χέρια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο Πεκίνο, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

O Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τρέχει και τονίζει ότι πρέπει να δράσει γρήγορα, αλλιώς θα μείνει με τα χέρια άδεια.

Σε μήνυμά του στο Truth Social αναφέρει: «Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος!».

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά το ταξίδι του στην Κίνα, επέστρεψε και στην αγαπημένη νυχτερινή δραστηριότητα στo Truth Social.

Σε μία από τις αναρτήσεις του ξεχωρίζει μία εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης στα κοινωνικά δίκτυα, με τη λεζάντα «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα». Το δημοσίευμα εμφανίστηκε μετά από αναφορές για πιθανή επικείμενη επανάληψη της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανίζεται μαζί με έναν ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Πίσω τους είναι μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και πολλά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους που φέρει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το μήνυμα προκάλεσε έντονη συζήτηση στους πολιτικούς κύκλους και μεταξύ των χρηστών των κοινωνικών δικτύων. Το δημοσίευμα συνδέθηκε με την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και μια πιθανή κλιμάκωση της κατάστασης.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις για την εικόνα και δεν συνόδευσε την ανάρτηση με πρόσθετα σχόλια.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μετά την επιστροφή του από την Κίνα, εν μέσω κατάστασης αναμονής για τις επιπτώσεις της επίσκεψης και ποιο είναι το επόμενο βήμα των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ σημείωσε «μικρή πρόοδο» κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ, αλλά η Κίνα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι θα παρέμβει.

Ενώ ορισμένοι επισημαίνουν τη συνήθεια του Τραμπ να κλιμακώνει την απειλητική ρητορική το Σαββατοκύριακο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τελευταία απειλή μπορεί να βρει το δρόμο της σε δράση, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων που έχουν σταματήσει.

