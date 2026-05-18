UniGate 2026: Πέντε νέοι οδηγοί σπουδών και επαγγελμάτων από την Career Gate

Η Career Gate παρουσιάζει τη νέα της σειρά εκδόσεων UniGate, Οδηγοί Σπουδών & Επαγγελμάτων 2026, μια συγκροτημένη πρόταση πέντε τίτλων που προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση των επιλογών μετά το Λύκειο, με αποδέκτες μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και συμβούλους σταδιοδρομίας.

Η σειρά αποτελείται από πέντε αυτοτελείς τόμους, έναν για κάθε Επιστημονικό Πεδίο του Γενικού Λυκείου και έναν για το Επαγγελματικό Λύκειο:

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Επιστημών Υγείας και Ζωής

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Κάθε τόμος συγκεντρώνει το σύνολο της χρήσιμης πληροφορίας για το αντίστοιχο πεδίο: πανεπιστημιακά τμήματα, προγράμματα σπουδών και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Η βασική καινοτομία της σειράς είναι μεθοδολογική. Για πρώτη φορά σε οδηγό σπουδών στην Ελλάδα, οι επαγγελματικές επιλογές κάθε πεδίου παρουσιάζονται μέσα από μετρήσιμα δεδομένα: δείκτες ζήτησης και απασχόλησης ανά κλάδο και επαγγελματική κατηγορία συνδέονται με τα τμήματα και τις σπουδές που τα τροφοδοτούν. Η ανάλυση βασίζεται σε δημοσιευμένες πηγές εθνικών και διεθνών οργανισμών και έχει επεξεργαστεί συστηματικά από την επιστημονική ομάδα της Career Gate.

«Η έρευνα για την αγορά εργασίας σε κάθε βιβλίο είναι στοχευμένη πάνω στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, κάτι που καθιστά κάθε τίτλο πραγματικά μοναδικό. Δίνουμε στους μαθητές και στους γονείς μια αναλυτική εικόνα για τη συμβολή κάθε επιστημονικού αντικειμένου στην αγορά εργασίας, για τις προοπτικές των επαγγελμάτων ανά πεδίο και για τη σταδιοδρομία με δεδομένα που δεν μπορεί κανείς να βρει πουθενά αλλού», αναφέρει ο Κωστής Κατσανέβας, συμπεριφορικός οικονομολόγος και Managing Director της Career Gate.

«Η καινοτομία της σειράς είναι διττή. Πρώτον, κάθε βιβλίο είναι στοχευμένο ανά επιστημονικό πεδίο και έτσι δεν κουράζει, όπως άλλοι ογκώδεις οδηγοί. Δεύτερον, η προσέγγιση είναι διαφορετική σε κάθε τόμο, τόσο στην παρουσίαση της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην καθαρή διατύπωση της σταδιοδρομίας ανά πεδίο και πρόγραμμα σπουδών. Δεν έχει επιχειρηθεί ξανά κάτι αντίστοιχο στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα», συμπληρώνει ο Θανάσης Λέλες, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και επιστημονικός υπεύθυνος της Career Gate.

Η σειρά UniGate πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Neapolis University Pafos και χορηγό επικοινωνίας το Newsbomb. Στην επιστημονική και εκδοτική ομάδα συμμετέχουν επίσης η Ελπινίκη Λέκκα (ανάλυση δεδομένων αγοράς εργασίας), η Όλγα Νανίδη (έρευνα και επιμέλεια), η Αργυρώ Αθανασέλου (φιλολογική επιμέλεια) και η Ευγενία Τσολερίδη (γραφιστική επιμέλεια).

Τα βιβλία της σειράς UniGate διατίθενται στην τιμή των 19,90 ευρώ ανά τόμο σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, καθώς και online στο careergate.gr/unigate-books. Η εκδήλωση παρουσίασης της σειράς θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σχετικά με την Career Gate: Η Career Gate είναι ελληνική εταιρεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με έδρα την Αθήνα, εξειδικευμένη στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω ανάλυσης δεδομένων και ψυχομετρικών εργαλείων. Παράγει ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τις τάσεις της εργασίας και της εκπαίδευσης, ενώ σε συνεργασία με το Newsbomb παρουσιάζει το podcast «Εντός Ύλης».