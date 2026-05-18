Νέα προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για απάτες με δήθεν κλήσεις της Τροχαίας

Νέα ανάρτηση έκανε στα social media η ΕΛΑΣ εφιστώντας την προσοχή των πολιτών για απάτες με δήθεν κλήσεις της τροχαίας.

Στην ανάρτησή της η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα τα οποία περιέχουν link, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προβλέπεται για τα μηνύματα από την Τροχαία.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή της η ΕΛΑΣ:

Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).

ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet.

