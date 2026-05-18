Νέα προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για απάτες με δήθεν κλήσεις της Τροχαίας
Τι σημειώνει στην ανάρτησή της η Ελληνική Αστυνομία
- Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με ψεύτικες κλήσεις της Τροχαίας που περιέχουν παραπλανητικά μηνύματα με σύνδεσμο (link).
- Τα επίσημα μηνύματα της Τροχαίας δεν περιέχουν link και ζητούν από τους πολίτες να εισέλθουν μόνο μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο Gov.gr Wallet.
- Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να μην πατούν ποτέ το σύνδεσμο και να μην δίνουν ποτέ κωδικούς e
- banking ή στοιχεία κάρτας.
Νέα ανάρτηση έκανε στα social media η ΕΛΑΣ εφιστώντας την προσοχή των πολιτών για απάτες με δήθεν κλήσεις της τροχαίας.
Στην ανάρτησή της η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα τα οποία περιέχουν link, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προβλέπεται για τα μηνύματα από την Τροχαία.
Όπως τονίζει στην ανάρτησή της η ΕΛΑΣ:
- Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).
- ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.
- Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet.
