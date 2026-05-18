Φωτιά σε παλιό λατομείο στα Χανιά

Σε συναγερμό τέθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαϊου η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε παλιό λατομείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.