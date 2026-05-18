Eurovision 2026: Σε ποια θέση πέρασε ο Akylas από τον Α’ ημιτελικό στον τελικό

Ο Akylas με το «Ferto» συμμετείχε στον Α’ ημιτελικό της φετινής Eurovision και το όνομά του ανακοινώθηκε πρώτο. Ωστόσο, η θέση που κατέκτησε δεν ήταν η αναμενόμενη.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά αποτελέσματα της EBU, ο Akylas πέρασε στον μεγάλο τελικό από τον Α' ημιτελικό κρατώντας την 7η θέση. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Ισραήλ, στη δεύτερη η Πολωνία και στην τρίτη η Φινλανδία.

Ο εκπρόσωπός μας επέστρεψε, χθες, στην Ελλάδα και στις δηλώσεις του δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. «Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρο μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης γιατί ένιωσα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ξαφνικά θα φύγει. Η αγάπη του κόσμου όμως, ήταν τόσο μεγάλη και ήταν απίστευτο».

«Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Εγώ έδωσα ότι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Η μητέρα μου ήταν πολύ χαρούμενη, μου είπε ότι ήμουν φανταστικός. Μου έκανε και μια μεγάλη αγκαλιά. Μετά τα χθεσινά είμαστε κλονισμένοι όλοι», κατέληξε.

