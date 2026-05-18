Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αχαΐα το βράδυ της Κυριακής 17 Μαϊου όταν ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που έτρωγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο άνδρας χθες το βράδυ πνίγηκε την ώρα που έτρωγε και ως εκ τούτου έχασε τη ζωή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καλαβρύτων, ωστόσο ήταν πλέον αργά.