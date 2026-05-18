Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

Τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον ανατολικό Ειρηνικό, καθώς ένα έντονο υποθαλάσσιο κύμα θερμότητας – γνωστό ως Kelvin wave – ανεβαίνει προς την επιφάνεια του ωκεανού

Δημήτρης Δρίζος

Snapshot
  • Ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα El Niño των τελευταίων δεκαετιών αναπτύσσεται στον τροπικό Ειρηνικό, με σημαντικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο καιρό το καλοκαίρι του 2026.
  • Η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει θερμό καλοκαίρι με αυξημένες πιθανότητες για συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο.
  • Υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες θα αυξήσουν τη θερμική καταπόνηση, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
  • Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρές καταιγίδες με βροχές, χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
  • Πιθανή είναι η εμφάνιση ξηρασίας σε ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα El Niño των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται πως αρχίζει να διαμορφώνεται στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ήδη για σημαντικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο καιρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026.

Τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον ανατολικό Ειρηνικό, καθώς ένα έντονο υποθαλάσσιο κύμα θερμότητας – γνωστό ως Kelvin wave – ανεβαίνει προς την επιφάνεια του ωκεανού. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται βασικός δείκτης για την ανάπτυξη ενός ισχυρού έως και «Super El Niño».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η θερμή αυτή φάση θα προκαλέσει σημαντική αναδιοργάνωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα νεότερα εποχικά προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ήδη μετατόπιση του πολικού αεροχειμάρρου, ενός μηχανισμού που επηρεάζει άμεσα τα καλοκαιρινά μοτίβα καιρού σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Μάλιστα, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το φαινόμενο οδηγεί αρκετούς επιστήμονες στην εκτίμηση ότι οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές ήδη από το πρώτο μισό του μετεωρολογικού καλοκαιριού.

Τι είναι το El Niño και γιατί επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη

Το ENSO, δηλαδή το El Niño Southern Oscillation, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς μεταβολής του παγκόσμιου καιρού. Πρόκειται για μια περιοδική εναλλαγή θερμών και ψυχρών φάσεων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα.

Κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού El Niño, αλλάζει η κατανομή θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τα συστήματα υψηλών και χαμηλών πιέσεων, τις βροχοπτώσεις αλλά και τη συχνότητα ακραίων φαινομένων.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι σημαντικό ρόλο παίζει το λεγόμενο «κύτταρο Walker», δηλαδή η ανοδική και καθοδική κίνηση του αέρα στις τροπικές περιοχές. Όταν αναπτύσσεται ισχυρό El Niño, αυτή η κυκλοφορία μεταβάλλεται σημαντικά, δημιουργώντας μια «ατμοσφαιρική γέφυρα» που μεταφέρει τις επιπτώσεις του φαινομένου σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία από προηγούμενα καλοκαίρια Super El Niño, η νότια και κεντρική Ευρώπη εμφανίζουν συχνά θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η περιοχή της Μεσογείου επηρεάζεται από παρατεταμένες θερμές αέριες μάζες.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στα τελευταία μοντέλα δείχνει ότι και η Ελλάδα ενδέχεται να βιώσει ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, με αυξημένες πιθανότητες για συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες.

Οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, αλλά και στο νότιο Αιγαίο, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπερνούν συχνότερα τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, κάτι που αυξάνει τη θερμική καταπόνηση, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυξημένος κίνδυνος για ακραία φαινόμενα

Παρότι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό φαίνεται πως θα είναι η ζέστη, τα στοιχεία δείχνουν και αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Οι αναλύσεις των προηγούμενων ισχυρών El Niño καταγράφουν αυξημένες τιμές CAPE, δηλαδή μεγαλύτερη διαθέσιμη ενέργεια στην ατμόσφαιρα για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων. Αυτό σημαίνει ότι μετά από έντονα θερμά διαστήματα μπορεί να ακολουθούν βίαιες καταιγίδες με ισχυρές βροχές, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές της νότιας Ευρώπης καταγράφεται αυξημένη διάτμηση ανέμου, δηλαδή σημαντική αλλαγή της έντασης και της διεύθυνσης των ανέμων με το ύψος. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων ευνοεί την ανάπτυξη οργανωμένων καταιγίδων.

Για την Ελλάδα, οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε ισχυρά απογευματινά μπουρίνια κυρίως στη βόρεια και κεντρική χώρα, ιδιαίτερα σε περιόδους μετά από παρατεταμένη ζέστη.

Το ενδεχόμενο ξηρασίας

Τα εποχικά προγνωστικά μοντέλα δείχνουν επίσης ότι σημαντικό μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ενδέχεται να παρουσιάσει μειωμένες βροχοπτώσεις.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε και η Ελλάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι τα εποχικά μοντέλα αποτυπώνουν γενικές τάσεις και όχι ακριβείς τοπικές προγνώσεις, καθώς κάθε καλοκαίρι επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

*Με πληροφορίες από το sever-weather.eu

