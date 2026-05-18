AEK: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Ρότα για τις αυτοκτονίες των 17χρονων κοριτσιών

Ο Λάζαρος Ρότα συγκλόνισε με τα λόγια του κι έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα, μιλώντας για τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών, πριν από λίγες ημέρες στην Ηλιούπολη.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Ο Λάζαρος Ρότα, μετά τη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έστειλε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα ανθρωπιάς, αναφερόμενος στην τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη.

Ο διεθνής αμυντικός της Ένωσης θέλησε να εκφράσει τη στήριξη και την αλληλεγγύη του προς όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την κοινωνία. Αφορμή στάθηκε ο τραγικός θάνατος των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη πριν από λίγες ημέρες, όταν έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Τα λόγια του Λάζαρου Ρότα προκάλεσαν συγκίνηση, καθώς ο Έλληνας ποδοσφαιριστής επιχείρησε να αφυπνίσει συνειδήσεις και να περάσει ένα μήνυμα στήριξης προς κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται, σε μια τοποθέτηση που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Θέλω δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή, έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών.

Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον για το αν νιώθει ή είναι καλά να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές.

Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ στους ίδιους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές».

