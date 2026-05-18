Μεξικό: Δέκα νεκροί από επίθεση ενόπλων σε αγροτική περιοχή – Ανάμεσά τους και τρία παιδιά

Snapshot Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και ένα βρέφος, σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Πουέμπλα στο Μεξικό.

Η επίθεση σημειώθηκε σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Πόλης του Μεξικού.

Εννέα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ μια γυναίκα υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανή αιτία οικογενειακή διαμάχη, με έξι από τα θύματα να ανήκουν στην ίδια οικογένεια και τα υπόλοιπα να είναι εργαζόμενοι στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Επίθεση με πυροβόλα όπλα στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους σε αγροτική περιοχή του κεντρικού Μεξικού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Πουέμπλα, σε μια περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται ήδη σε τροχιά προετοιμασιών για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσει φέτος με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Πόλης του Μεξικού. Σύμφωνα με τη γραμματεία Ασφαλείας της πολιτείας, ένοπλοι εισέβαλαν σε σπίτι και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δύο παιδιά και ένα βρέφος.

Εννέα από τα θύματα εντοπίστηκαν νεκρά στο σημείο, φέροντας τραύματα από σφαίρες, ενώ μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι αρχές απέστειλαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες.

Η επικρατέστερη εκδοχή που εξετάζεται είναι αυτή της οικογενειακής διαμάχης, όπως δήλωσε η εισαγγελέας της Πουέμπλα, Ιδάμις Παστόρ. Σύμφωνα με την ίδια, έξι από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εργαζόμενοι στην περιοχή.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ένα παιδί 14 ετών, ένα 10χρονο παιδί και ένα νήπιο.