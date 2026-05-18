Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρία drones που εισήλθαν από το Ιράκ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι αναχαίτισε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.