Λαϊκές αγορές: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και άδειες - Τι αλλάζει

Σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές ύστερα από ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν οι νέες ρυθμίσεις του Νόμου 5297/2026 για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έπειτα από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων, καθώς και ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες. Στόχος της σύσκεψης ήταν η αποσαφήνιση των αλλαγών που φέρνει ο νέος νόμος, με επίκεντρο τις άδειες και την αναδιοργάνωση των θέσεων.

Οι προθεσμίες για τις άδειες και το καθεστώς μετατροπής

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν:

  • Επαναφορά ημερών λειτουργίας: Οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να ανακτήσουν ημέρα λειτουργίας την οποία είχαν διαγράψει στο παρελθόν, έχουν περιθώριο να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Φορέα έως τις 28 Μαΐου 2026.

  • Μετατροπή αδειών (Από παραγωγικές σε επαγγελματικές): Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης, ο πωλητής τοποθετείται σε κενή επαγγελματική θέση, εφόσον αυτή υπάρχει. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση, η συμμετοχή σε νέα προκήρυξη είναι υποχρεωτική, κάτι που σημαίνει αυτόματη απώλεια των θέσεων που κατείχε ο πωλητής μέχρι σήμερα. Οι θέσεις αυτές θα αποδίδονται πίσω σε παραγωγούς.

Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος διατηρεί αυστηρά την υποχρεωτική αναλογία 50%-50% μεταξύ παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων σε κάθε λαϊκή αγορά.

Τέσσερις μήνες διορία για τις νέες διαγραμμίσεις

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, τα σωματεία καλούνται να ολοκληρώσουν μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών τις νέες διαγραμμίσεις σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή των πωλητών στις θέσεις που ήδη καταλαμβάνουν, καθώς και των εκκρεμών αιτήσεων βελτίωσης θέσης.

Από την πλευρά του Φορέα υπογραμμίστηκε ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι απολύτως δεσμευτικά, με τον Σταύρο Μελά να ζητά την άμεση και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις.

