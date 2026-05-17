Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της

Η νικήτρια της Eurovision έχει αδυναμία στον σύζυγό της, ο οποίος τη βοήθησε να παλέψει με ψυχική διαταραχή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στην αγκαλιά του συζύγου της έπεσε μετά τη νίκη της, κόντρα στα προγνωστικά, στον τελικό της Eurovision, η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

H Dara γιορτάζει την επιτυχία με τον σύζυγό της, τον οποίο αγκαλιάζει, φιλάει και χορεύει μαζί του, πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη της.

Ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της, δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική βιομηχανία και στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, η ιστορία αγάπης τους ήταν ένα από τα «αγαπημένα» θέματα.

Ο σύζυγός της Ντάρα, Δρ Έρβιν Ιβάνοφ, είναι ένας 35χρονος φαρμακολόγος που εργάζεται σε καινοτόμα έργα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για φάρμακα και θεραπείες που σχετίζονται με εκχυλίσματα κάνναβης. Οι δυο τους είναι παθιασμένοι λάτρεις των ταξιδιών και συχνά μοιράζονται ρομαντικές στιγμές από τα κοινά τους ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Η Ντάρα, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Έρβιν Ιβάνοφ τον περασμένο Ιούνιο, μοιράστηκε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα παντρευόταν. Η 26χρονη ποπ σταρ αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, της άλλαξε εντελώς τη ζωή, κατάφερε να επουλώσει τις πληγές της, καθώς και να την κάνει ανεξάρτητη χωρίς να χρειαστεί να συμβιβαστεί.

«Ως παιδί χωρισμένων γονιών, είπα στον εαυτό μου: «Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια της Disney για πριγκίπισσες και πρίγκιπες δεν είναι αληθινά». Μου πήρε πολύ χρόνο για να μπορέσω να επουλώσω αυτή την πληγή στον εαυτό μου. Την ημέρα που γνώρισα τον Έρβιν, ήξερα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπός μου και θα τον παντρευόμουν», είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ντάρα.

Η εμπειρία της σε αυτή τη σχέση καταφέρνει να σβήσει ακόμη και την πεποίθηση από την παιδική της ηλικία ότι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι μαζί.

«Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κάθε ανθρώπου είναι ο εγωισμός. Και όταν βρίσκεται στη μέση, όταν είσαι πεισματάρης, τότε όλα καταρρέουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να μην είμαι παιδί στη σχέση μου, ειδικά με τον αγαπημένο μου».

Το γαμήλιο δώρο της στον Erwin είναι το τραγούδι "Song for Life", που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της με τίτλο "ADHD" (κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025). Επέλεξε τον τίτλο αφού η ίδια ανακάλυψε ότι έπασχε από ΔΕΠΥ, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Ένα από τα κύρια συμπτώματα της ψυχικής διαταραχής είναι η δυσκολία συγκέντρωσης, η εύκολη απώλεια εστίασης και υπομονής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ντάρα επέλεξε να ονομάσει το άλμπουμ της ως τέτοιο, το οποίο ορίζει ως ένα τέτοιο υπερκινητικό «άλμα» μεταξύ των στυλ.

Η πρόταση γάμου ήρθε στη διάρκεια ενός εξωτικού ταξιδιού στην Ταϊλάνδη. Στη συνέχεια, η Dara αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα μέσα από το τραγούδι της «Only Mine», το βίντεο του οποίου περιελάμβανε πλάνα από τις κοινές τους περιπέτειες.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Dara και ο σύντροφός της, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Οι δυο τους σχεδίαζαν αρχικά έναν γάμο την ίδια χρονιά, αλλά στη συνέχεια αποφάσισαν να αναβάλουν την τελετή για το καλοκαίρι του 2025.

