«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά το ταξίδι του στην Κίνα, επέστρεψε και στην αγαπημένη νυχτερινή δραστηριότητα στo Truth Social.

Σε μία από τις αναρτήσεις του ξεχωρίζει μία εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης στα κοινωνικά δίκτυα, με τη λεζάντα «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα». Το δημοσίευμα εμφανίστηκε μετά από αναφορές για πιθανή επικείμενη επανάληψη της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανίζεται μαζί με έναν ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Πίσω τους είναι μια φουρτουνιασμένη θάλασσα και πολλά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός σκάφους που φέρει τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το μήνυμα προκάλεσε έντονη συζήτηση στους πολιτικούς κύκλους και μεταξύ των χρηστών των κοινωνικών δικτύων. Το δημοσίευμα συνδέθηκε με την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και μια πιθανή κλιμάκωση της κατάστασης.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις για την εικόνα και δεν συνόδευσε την ανάρτηση με πρόσθετα σχόλια.