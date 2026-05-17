Ρωσία: Κατερρίφθησαν 74 drones με στόχο την Μόσχα

Η πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία.

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 74 drones. «Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

