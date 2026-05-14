Ρωσική επίθεση με 1.560 drones κατά της Ουκρανίας: Ένας νεκρός και 31 τραυματίες

Ο  δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας «drones και βαλλιστικούς πυραύλους».

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια μετά την ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones. 14 Απριλίου 2026

Υπηρεσίες Έκτακτων Αναγκών Ουκρανίας
  • Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη αεροπορική επίθεση με περισσότερα από 1.560 drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας.
  • Η επίθεση προκάλεσε έναν νεκρό και 31 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες και υποδομές.
  • Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν μετά την εκπνοή τριήμερης εκεχειρίας και στόχευσαν πολιτικές υποδομές, όπως λιμάνια και σιδηροδρόμους στην Οδησσό.
  • Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μεγάλο αριθμό drones και πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά σημειώθηκαν πλήγματα σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σχεδόν 15.000 θανάτους αμάχων στην Ουκρανία από το 2022, με το 2025 να είναι το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 31 τραυματίστηκαν στη μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, 48 ώρες μετά την εκπνοή μιας τριήμερης εκεχειρίας που είχε ανακοινώσει Μόσχα, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταγγέλλει ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει εναντίον της χώρας του περισσότερα από 1.560 drones από τα μεσάνυκτα της Τετάρτης.

Εξάλλου πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένων λιμανιών και σιδηροδρόμων, στη νότια ουκρανική επαρχία της Οδησσού έγιναν στόχος ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας πολλές εκρήξεις και πυρά από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο έξι περιοχές του Κιέβου και άλλες έξι στην ομώνυμη επαρχία, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές.

«Στις 07:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 31 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί. Δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος», επεσήμανε στο Telegram η κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (DSNS).

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, πολλές πολυκατοικίες επλήγησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις για την αναζήτηση προσώπων που βρίσκονταν «εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια πολυώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε», επεσήμαναν οι αρχές.

Έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της χώρας 675 drones και 56 πυραύλους στη διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 652 drones και 41 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν 38 πλήγματα σε 24 περιοχές της Ουκρανίας. Ζημιές από την πτώση συντριμμιών σημειώθηκαν σε άλλες 18 περιοχές.

Χθες, Τετάρτη, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

«Συνολικά από τα μεσάνυκτα χθες η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 1.560 drones εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του σήμερα στο Χ. «Αυτές σίγουρα δεν είναι οι ενέργειες κάποιων που πιστεύουν ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του», πρόσθεσε.

Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκτιμήσει: «Σίγουρα δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σύμπτωση το γεγονός ότι μία από τις πιο μαζικές και πιο μεγάλες σε διάρκεια ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας εξαπολύθηκε ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτανε για επίσκεψη στην Κίνα- μια επίσκεψη από την οποία περιμένουμε πολλά».

Παράλληλα ο Ζελένσκι είχε καλέσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει τρόπους για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα εκτίμησε από την πλευρά του ότι η επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο καταδεικνύει ότι η Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να συνεχίσει να πολεμά παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

«Δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες ούτε ευσεβείς πόθους: μόνο η πίεση στη Μόσχα μπορεί να τον αναγκάσει να σταματήσει», έγραψε στο Χ ο Σίμπιχα. «Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας ασκούν αρκετή επιρροή στη Μόσχα ώστε να πουν στον Πούτιν να τερματίσει επιτέλους τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

