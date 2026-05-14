Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Νύχτα - κόλαση στο Κίεβο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου.
  • Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια λόγω των επιθέσεων.
  • Οι ρωσικές επιδρομές επανήλθαν μετά από τριήμερη ανακωχή που είχε συμφωνηθεί για τις εκδηλώσεις λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.
  • Την προηγούμενη ημέρα, η Ρωσία εξαπέλυσε 800 drones κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, σχεδόν 15.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 40.600 έχουν τραυματιστεί, με το 2025 να είναι το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους.
Snapshot powered by AI

Στο Κίεβο σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/5), ευρείας κλίμακας ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν.

Την Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022. Παράλληλα, το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου

05:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 14 Μαΐου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025: Άνοιξε το σύστημα για διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών

03:52ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαγχονίστηκαν δυο άνδρες – Ο ένας κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αποστολή του ενός τρισεκατομμυρίου: Ο Τραμπ στην Κίνα με Μασκ, Κουκ και επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Τετάρτη

01:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός καταδικάστηκε σε φυλάκιση για παράνομη διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ