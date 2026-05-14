Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Στο Κίεβο σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/5), ευρείας κλίμακας ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι μεταδίδουν πως ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν.

Την Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022. Παράλληλα, το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς.