Τραμπ: Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας θα τελειώσει πολύ σύντομα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. «Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματικά πιστεύω ότι πλησιάζει πολύ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στην Κίνα. Οι δηλώσεις του Τραμπ αντανακλούν παρόμοιες αναφορές που είχε κάνει το Σάββατο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ λέει ότι θα έχει μια «μακρά συζήτηση» για το Ιράν με τον Σι, αλλά υποβαθμίζει την ανάγκη για βοήθεια από την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε πριν αναχωρήσει για την Κίνα ποια θα είναι η «κόκκινη γραμμή» του για τον τερματισμό της εκεχειρίας με το Ιράν. Δεν έδωσε άμεση απάντηση, αλλά είπε ότι θα το σκεφτεί κατά τη διάρκεια του μεγάλου αεροπορικού ταξιδιού προς το Πεκίνο.

«Λοιπόν, θα δούμε», είπε. «Και θα το σκεφτόμαστε στην πτήση και θα το σκεφτόμαστε για το επόμενο διάστημα. Αλλά έχουμε νικήσει πολύ αποφασιστικά τον στρατό τους, αυτό έχει τελειώσει».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκέφτεται την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών καθώς διαπραγματεύεται με το Ιράν, «ούτε στο ελάχιστο», απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

«Όταν διαπραγματεύεστε με το Ιράν, κύριε Πρόεδρε, σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών σας επηρεάζει στο να κάνετε μια συμφωνία;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Καθόλου», απάντησε ο πρόεδρος. «Το μόνο που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν είναι ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν».

Όταν ρωτήθηκε αν όντως δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, απάντησε:

«Το πιο σημαντικό πράγμα με μεγάλη διαφορά, συμπεριλαμβανομένου του αν το χρηματιστήριο ανεβαίνει ή πέφτει λίγο — που παρεμπιπτόντως είναι σε ιστορικά υψηλά — είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Όλοι οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν».

«Δεν νομίζω» ότι ο Σι χρειάζεται να κάνει κάτι για να παρέμβει στο Ιράν, λέει ο Τραμπ

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν νομίζει» πως ο Σι χρειάζεται να κάνει κάτι για να βοηθήσει σχετικά με το Ιράν.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται», είπε ο κ. Τραμπ για τον Σι. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει στο Fox News ότι δεν είναι υπερβολικά απογοητευμένος από την Κίνα, αλλά ανέφερε πως η Κίνα «θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο» στο άνοιγμα ξανά των Στενών του Ορμούζ.

