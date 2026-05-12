Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο

Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε πιθανότατα η τελευταία, που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι και να νυστάζει κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ενώ συνεργάτες του εκφωνούν ομιλίες.

Αυτή τη φορά συνέβη σε εκδήλωση για την υγεία των μητέρων, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάστηκε την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «σκουπίδια» την τελευταία πρόταση του Ιράν και υποστήριξε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο».

Trump is about to hit REM sleep on camera in the Oval pic.twitter.com/0zJp86Iuls — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Μόλις άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από το Οβάλ Γραφείο, στα οποία ο Τραμπ φαίνεται με κλειστά μάτια και να γέρνει το κεφάλι, το επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου αντέδρασε άμεσα και επιθετικά απέναντι στους δημοσιογράφους που αναπαρήγαγαν τις εικόνες.

«Απλώς ανοιγόκλεινε τα μάτια, ηλίθιε», απάντησε ο λογαριασμός Rapid Response στο X προς τον δημοσιογράφο του Reuters, Ίντρις Άλι, ο οποίος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του Reuters όπου ο πρόεδρος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο.

Στην πραγματικότητα, ο δημοσιογράφος δεν ανέφερε ότι ο Τραμπ κοιμόταν, αλλά δημοσίευσε απλώς τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει σε εκδήλωση για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 11 Μαΐου 2026».

Στη συνέχεια ακολούθησαν δεκάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να αποκαλεί τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με το προσωνύμιο «Sleepy Joe» («Υπναράς Τζο»), έχει δώσει, σύμφωνα με τους επικριτές του, περισσότερες αφορμές για ανάλογα σχόλια κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του από όσες είχε δώσει ο προκάτοχός του σε ολόκληρη την προεδρία του.