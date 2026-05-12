Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο

Οι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι ο Τραμπ ότι αποκοιμήθηκε σε επίσημη εκδήλωση του Λευκού Οίκου

Newsbomb

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ έσπευσε να διαψεύσει ότι ο Τραμπ κοιμήθηκε, για ακόμη μία φορά, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο» και χαρακτηρίζει «σκουπίδια» την πρόταση του Ιράν.

Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε πιθανότατα η τελευταία, που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι και να νυστάζει κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ενώ συνεργάτες του εκφωνούν ομιλίες.

Αυτή τη φορά συνέβη σε εκδήλωση για την υγεία των μητέρων, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάστηκε την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «σκουπίδια» την τελευταία πρόταση του Ιράν και υποστήριξε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο».

Μόλις άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από το Οβάλ Γραφείο, στα οποία ο Τραμπ φαίνεται με κλειστά μάτια και να γέρνει το κεφάλι, το επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου αντέδρασε άμεσα και επιθετικά απέναντι στους δημοσιογράφους που αναπαρήγαγαν τις εικόνες.

«Απλώς ανοιγόκλεινε τα μάτια, ηλίθιε», απάντησε ο λογαριασμός Rapid Response στο X προς τον δημοσιογράφο του Reuters, Ίντρις Άλι, ο οποίος είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του Reuters όπου ο πρόεδρος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο.

Στην πραγματικότητα, ο δημοσιογράφος δεν ανέφερε ότι ο Τραμπ κοιμόταν, αλλά δημοσίευσε απλώς τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει σε εκδήλωση για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 11 Μαΐου 2026».

Στη συνέχεια ακολούθησαν δεκάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να αποκαλεί τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με το προσωνύμιο «Sleepy Joe» («Υπναράς Τζο»), έχει δώσει, σύμφωνα με τους επικριτές του, περισσότερες αφορμές για ανάλογα σχόλια κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του από όσες είχε δώσει ο προκάτοχός του σε ολόκληρη την προεδρία του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σε υψηλά δεκαετιών εκτόξευσε το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου η πολιτική αβεβαιότητα για το μέλλον του Στάρμερ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την έκπτωση 4%

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος της Καλιφόρνια παραδέχεται ότι ήταν μυστική κατάσκοπος της Κίνας

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Metallica: Μετά την Αθήνα στην Τουρκία - «Συλλέγουμε έμπνευση στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη»

16:27ΕΥ ΖΗΝ

Ενισχύεται το GLP-1 φυσικά; Ποιες τροφές και συνήθειες μπορούν να το πετύχουν

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μακρόν στην αφρικανική σύνοδο κορυφής - Μάλωσε στα.. αγγλικά το απείθαρχο ακροατήριο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου - Κανονικά λειτουργούν τα άλλα καταστήματα

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά πάνω από το γήπεδο του Καματερού - Επί τόπου η Πυροσβεστική

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: «Μπράβο που έβαλες τον Τραμπ στη θέση του» - Βίντεο

15:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Επιτέθηκε με ύποπτο υγρό στην πρώην σύντροφό του– Δίωξη σε βάρος 50χρονου

15:44LIFESTYLE

Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μοσχούρης: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του «Θαμνάκια»

15:39ANNOUNCEMENTS

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

15:15LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ