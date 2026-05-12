Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μία ημέρα μετά τον ισχυρισμό ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τραμπ βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει «100%» τον εμπλουτισμό ουρανίου
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει «100%» τον εμπλουτισμό ουρανίου.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι διαπραγματεύεται απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους και δεν βιάζεται για συμφωνία, διατηρώντας τον αποκλεισμό.
  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο έως 90% καθαρότητας σε περίπτωση νέας επίθεσης.
  • Το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στα 29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Πενταγώνου.
  • Η αύξηση του κόστους αντανακλά τις δαπάνες για επισκευή, αντικατάσταση εξοπλισμού και γενικά λειτουργικά έξοδα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος, την Τρίτη, ότι το Ιράν θα τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου «100%», παρά το αδιέξοδο των συνομιλιών και με το κόστος του πολέμου να έχει αυξηθεί ήδη στα 29 δισ. δολάρια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«100% θα σταματήσουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοσταθμό WABC, αποκαλύπτοντας ότι είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Εγώ διαπραγματεύομαι μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Και είπαν ότι θα πάρουμε τη σκόνη. Την αποκαλώ πυρηνική σκόνη επειδή είναι κατάλληλο. Και θα την πάρουμε».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται να βιαστούν για μια συμφωνία. «Δεν θα βιαστούμε για τίποτα, έχουμε έναν αποκλεισμό», είπε ο Τραμπ.

Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν μια μέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» μετά την τελευταία αντιπρόταση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «απλά απαράδεκτη».

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι, δήλωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% καθαρότητας, επίπεδο που θεωρείται κατάλληλο για όπλα, εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση.

«Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου κατά 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο», δημοσίευσε στο X ο Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Στο επιχειρησιακό ωστόσο επίπεδο και παρά την εκεχειρία, το εκτιμώμενο κόστος για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Πενταγώνου έχει αυξηθεί από τα 25 δισ. βάσει προηγούμενης εκτίμησης στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Jules W. Hurst III, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του υφυπουργού Άμυνας και του οικονομικού διευθυντή, ανέφερε κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, ότι το αναθεωρημένο ποσό αντανακλά επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, που αφορούν στο κόστος επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού, αλλά και στα γενικά λειτουργικά έξοδα.

