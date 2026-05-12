Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου θεωρεί πως είναι μονόδρομος η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη
Snapshot
- Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ αποτελεί μονόδρομο.
- Το σχέδιο 14 σημείων αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.
- Ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι ατελέσφορη.
- Προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση από τις ΗΠΑ θα αυξήσει το οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε τη Δευτέρα πως είναι μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
«Δεν υπάρχει εναλλακτική», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων». Παράλληλα συμπλήρωσε πως «οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη», δήλωσε.
Τέλος, ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε πως «όσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογούμενους».
