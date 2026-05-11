Γκαλιμπάφ: Το Ιράν είναι έτοιμο για «όλες τις επιλογές» - Οι εχθροί θα εκπλαγούν

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν ένα «μάθημα» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, προειδοποιώντας ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για «όλες τις επιλογές».

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν μια απάντηση που θα δώσει μάθημα σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, και ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις επιλογές. Θα εκπλαγούν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η δήλωση έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις νωρίτερα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας στο CBS News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης της «Επιχείρησης Ελευθερία (Project Freedom)».

Όσον αφορά στην τελευταία απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση ειρήνης, είπε ότι το Ιράν έκανε ορισμένες παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά «όχι αρκετές», χαρακτηρίζοντας παράλληλα την πρόταση «πολύ ανόητη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιτεθούν γρήγορα στους εναπομείναντες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, αναφέροντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ηττηθεί σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικά.

«Το Ιράν έχει ηττηθεί στρατιωτικά ολοκληρωτικά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Τους έχουν μείνει λίγα», πρόσθεσε. «Θα τα εξοντώσουμε σε περίπου μια μέρα.»

Επίσης δήλωσε ότι η εκεχειρία στο Ιράν είναι «απίστευτα αδύναμη» και βρίσκεται σε «τεράστια μηχανική υποστήριξη», προσθέτοντας ότι έχει μόνο «περίπου 1% πιθανότητα» να επιβιώσει, αφού εξέτασε την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «σκουπίδι».

Διαβάστε επίσης