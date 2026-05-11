Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα σε μια σπάνια κίνηση, που προκαλεί προβληματισμό ιδίως έπειτα από τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων.

Ένα υποβρύχιο της κλάσης «Οχάιο» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα, έφτασε την Κυριακή στο Γιβραλτάρ, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε μια σπάνια ανακοίνωση, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν.

«Η επίσκεψη στο λιμάνι καταδεικνύει την ικανότητα, την ευελιξία και τη συνεχή δέσμευση των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ», ανέφερε η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων του 6ου Στόλου των ΗΠΑ σε δήλωση σήμερα.

«Τα υποβρύχια κλάσης Ohio αποτελούν μη ανιχνεύσιμες πλατφόρμες εκτόξευσης για βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια, παρέχοντας στις ΗΠΑ το πιο ανθεκτικό σκέλος της πυρηνικής τριάδας», πρόσθεσε.

ABD Donanması, nükleer silahlı Ohio sınıfı balistik füze denizaltısının Cebelitarık'a yanaştığını doğruladı;



Bu açıklama, Trump'ın İran'ın son ateşkes teklifini "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ" olarak reddetmesinden sonra geldi.



Kaynak: WaPo pic.twitter.com/OPkCftEpox — The Daily News (@DailyNewsJustIn) May 11, 2026

‼️???? U.S. Navy Ohio class ballistic missile submarine, capable of carrying nuclear weapons, has been confirmed docking in Gibraltar, according to Washington Post. pic.twitter.com/tt9vFGWMtc — War Radar (@War_Radar2) May 11, 2026

Τραμπ: Σε τεχνητή υποστήριξη η εκεχειρία, έχει μόνο 1% να επιβιώσει

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιτεθούν γρήγορα στους εναπομείναντες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, αναφέροντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ηττηθεί σε μεγάλο βαθμό στρατιωτικά.

«Το Ιράν έχει ηττηθεί στρατιωτικά ολοκληρωτικά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Τους έχουν μείνει λίγα», πρόσθεσε. «Θα τα εξοντώσουμε σε περίπου μια μέρα.»

Επίσης δήλωσε ότι η εκεχειρία στο Ιράν είναι «απίστευτα αδύναμη» και βρίσκεται σε «τεράστια τεχνητή υποστήριξη», προσθέτοντας ότι έχει μόνο «περίπου 1% πιθανότητα» να επιβιώσει, αφού εξέτασε την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «σκουπίδι».

Η εκεχειρία «είναι απίστευτα αδύναμη. Θα έλεγα, θα την χαρακτήριζα ως την πιο αδύναμη αυτή τη στιγμή, αφού διάβασα ένα σκουπίδι, δεν το τελείωσα καν, είπα, θα σπαταλήσω το χρόνο μου διαβάζοντάς το; Θα έλεγα ότι είναι μια από τις πιο αδύναμες αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μαζική τεχνητή υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: “Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει περίπου 1% πιθανότητα να ζήσει”».

Διαβάστε επίσης