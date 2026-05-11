Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία (Project Freedom)», o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικός τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Όπως είπε, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει ξανά τα Στενά μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom», η οποία είχε ως στόχο τη συνοδεία πλοίων στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης «με πολύ πιο σκληρό τρόπο».

Απάντησε επίσης στο σχόλιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εκπομπή « 60 Minutes » ότι «κανείς δεν είχε τέλεια διορατικότητα» για τα Στενά του Ορμούζ. Ο κ. Τραμπ είπε: «Εγώ την είχα. Ήξερα ότι το έκλεισαν. Αυτό είναι το μόνο όπλο που διαθέτουν».

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την τελευταία απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση ειρήνης, λέγοντας ότι το Ιράν έκανε ορισμένες παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά «όχι αρκετές», χαρακτηρίζοντας παράλληλα την πρόταση «πολύ ανόητη».

Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, φτάνοντας την Κυριακή πάνω από τα 4,52 δολάρια το γαλόνι.

«Ναι, θα αφαιρέσουμε τον φόρο στα καύσιμα για ένα χρονικό διάστημα και όταν πέσουν οι τιμές, θα επανέλθει σταδιακά», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό».

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ.

