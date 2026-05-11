Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

Ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ταϊβάν θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής ωστόσο είναι μέτριες

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

O Nτόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν για το Ιράν, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα κατά τη διήμερη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.
  • Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε διευκόλυνση του εμπορίου και επενδύσεων, με πιθανές αγορές αεροπλάνων Boeing, γεωργικών προϊόντων και ενέργειας από την Κίνα.
  • Θα εξεταστεί η παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο για τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να είναι βέβαιο αν θα ανακοινωθεί άμεσα.
  • Οι διαφορές σε θέματα όπως η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν και οι σχέσεις της Κίνας με Ιράν και Ρωσία παραμένουν σημεία έντασης στις συνομιλίες.
  • Υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία καναλιού επικοινωνίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Κίνα δεν δείχνει διάθεση να συζητήσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συζητήσουν για το Ιράν, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, καθώς εξετάζουν την επέκταση μιας κρίσιμης συμφωνίας για τα ορυκτά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που προανήγγειλαν την διήμερη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες κατ' ιδίαν συνομιλίες μετά από περισσότερους από έξι μήνες, καθώς προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους που έχουν ενταθεί λόγω του εμπορίου, του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και άλλων τομέων διαφωνίας. Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη (13/5) ενόψει των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα είναι το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα από το 2017.

Συμφωνίες για τη γεωργία και το εμπόριο

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου και επενδύσεων, ενώ η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, αμερικανική γεωργία και ενέργεια, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Τα σχέδια για ένα Συμβούλιο Εμπορίου και ένα Συμβούλιο Επενδύσεων ενδέχεται να ανακοινωθούν επίσημα στη συνάντηση, αλλά αυτοί οι μηχανισμοί ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω επεξεργασία πριν εφαρμοστούν, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Οι δύο χώρες θα συζητήσουν επίσης την παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό τους πόλεμο που επιτρέπει τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα στις ΗΠΑ, αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν η συμφωνία αυτή θα παραταθεί αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος. Παρ 'όλα αυτά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο φθινόπωρο και παραμένει σε ισχύ, θα παραταθεί τελικά. «Δεν λήγει ακόμη», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους. «Είμαι βέβαιος ότι θα ανακοινώσουμε οποιαδήποτε πιθανή παράταση την κατάλληλη στιγμή».

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες

Οι συνομιλίες Τραμπ-Σι αναμένεται επίσης να στραφούν σε τομείς που αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, της Ταϊβάν και των πυρηνικών όπλων. Η Κίνα διατηρεί δεσμούς με το Ιράν και παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της. Ο Τραμπ πιέζει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να πείσει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον και να τερματίσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης πιέσει την Κίνα για τις συναλλαγές της με τη Ρωσία.
«Ο πρόεδρος έχει μιλήσει επανειλημμένα με τον Σι Τζινπινγκ για το θέμα του Ιράν και για το θέμα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παρέχει η Κίνα και στα δύο αυτά καθεστώτα, καθώς και των αγαθών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών διπλής χρήσης, για να μην αναφέρουμε τις δυνατότητες εξαγωγών όπλων», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Αναμένω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί».

Εν τω μεταξύ, ο Σι είναι απογοητευμένος με την Ουάσινγκτον για την Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων για το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του κινεζικό έδαφος. Η Κίνα έχει αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στην Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, αλλά η πολιτική των ΗΠΑ δεν θα αλλάξει, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι βοηθοί του Τραμπ εξέφρασαν αυξανόμενη ανησυχία για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Κίνα και θεωρούν ότι οι δύο πλευρές χρειάζονται «ένα κανάλι επικοινωνίας» για να αποφύγουν συγκρούσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους.

«Πώς θα μοιάζει αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία με τη συνάντηση των ηγετών για να ανοίξουμε μια συζήτηση και να δούμε αν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κανάλι επικοινωνίας για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Ουάσινγκτον ελπίζει επίσης εδώ και καιρό να ξεκινήσει συνομιλίες με το Πεκίνο σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, αν και η Κίνα παραμένει απρόθυμη να συζητήσει το οπλοστάσιό της. Η κινεζική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατ' ιδίαν στις ΗΠΑ ότι «δεν έχουν κανένα συμφέρον να καθίσουν και να συζητήσουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου των πυρηνικών όπλων ή οτιδήποτε παρόμοιο σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η τελευταία συνάντηση Τραμπ-Σι έγινε τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν να σταματήσουν έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να επιβάλουν τριψήφιους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο να απειλήσει να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά σπάνιων γαιών. Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει πολλούς από τους δασμούς του στις εισαγωγές παγκοσμίως. Έχει δεσμευτεί να επιβάλει εκ νέου ορισμένους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλες νόμιμες οδούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Βενέτσια πανηγύρισε την άνοδό της στη Serie A με γόνδολες - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Survivor: Οι έρωτες που βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στον πόλεμο στο Ιράν – Τα κέρδη και οι ζημιές για όλες τις πλευρές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζήσουν οι δύο πιο ισχυροί ηγέτες του κόσμου

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Βασίλη Κικίλια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε σε τρένο - 10 επιβάτες στο νοσοκομείο

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Τάκη Θεοδωρικάκου: Τι δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κωστής Χατζηδάκης

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για drone σε Λευκάδα: Διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα – Σοβαρό περιστατικό

11:39ΕΥ ΖΗΝ

Αυτός ο μικροσκοπικός σπόρος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε φυτικές ίνες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

11:29ΥΓΕΙΑ

Συρρίκνωση όζων θυρεοειδούς με μικροκύματα - Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για την Μπόνι Τάιλερ - Υπέστη ανακοπή ενώ την έβγαζαν από το τεχνητό κώμα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι - Συνελήφθη η μητέρα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ , Χρήστος Φωτόπουλος

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το πόθεν έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει στην εφορία ο Νίκος Δένδιας

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ως συζύγου του πρωθυπουργού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ