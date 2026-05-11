Ο Τραμπ στην Κίνα: Το κρίσιμο ραντεβού με τον Σι Τζινπίνγκ - Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν για το Ιράν, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα κατά τη διήμερη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε διευκόλυνση του εμπορίου και επενδύσεων, με πιθανές αγορές αεροπλάνων Boeing, γεωργικών προϊόντων και ενέργειας από την Κίνα.

Θα εξεταστεί η παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο για τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να είναι βέβαιο αν θα ανακοινωθεί άμεσα.

Οι διαφορές σε θέματα όπως η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν και οι σχέσεις της Κίνας με Ιράν και Ρωσία παραμένουν σημεία έντασης στις συνομιλίες.

Υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία καναλιού επικοινωνίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η Κίνα δεν δείχνει διάθεση να συζητήσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συζητήσουν για το Ιράν, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, καθώς εξετάζουν την επέκταση μιας κρίσιμης συμφωνίας για τα ορυκτά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που προανήγγειλαν την διήμερη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες κατ' ιδίαν συνομιλίες μετά από περισσότερους από έξι μήνες, καθώς προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους που έχουν ενταθεί λόγω του εμπορίου, του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και άλλων τομέων διαφωνίας. Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη (13/5) ενόψει των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα είναι το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα από το 2017.

Συμφωνίες για τη γεωργία και το εμπόριο

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου και επενδύσεων, ενώ η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, αμερικανική γεωργία και ενέργεια, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Τα σχέδια για ένα Συμβούλιο Εμπορίου και ένα Συμβούλιο Επενδύσεων ενδέχεται να ανακοινωθούν επίσημα στη συνάντηση, αλλά αυτοί οι μηχανισμοί ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω επεξεργασία πριν εφαρμοστούν, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Οι δύο χώρες θα συζητήσουν επίσης την παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό τους πόλεμο που επιτρέπει τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα στις ΗΠΑ, αν και δεν είναι ακόμη σαφές εάν η συμφωνία αυτή θα παραταθεί αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος. Παρ 'όλα αυτά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο φθινόπωρο και παραμένει σε ισχύ, θα παραταθεί τελικά. «Δεν λήγει ακόμη», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους. «Είμαι βέβαιος ότι θα ανακοινώσουμε οποιαδήποτε πιθανή παράταση την κατάλληλη στιγμή».

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες

Οι συνομιλίες Τραμπ-Σι αναμένεται επίσης να στραφούν σε τομείς που αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, της Ταϊβάν και των πυρηνικών όπλων. Η Κίνα διατηρεί δεσμούς με το Ιράν και παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της. Ο Τραμπ πιέζει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να πείσει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον και να τερματίσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης πιέσει την Κίνα για τις συναλλαγές της με τη Ρωσία.

«Ο πρόεδρος έχει μιλήσει επανειλημμένα με τον Σι Τζινπινγκ για το θέμα του Ιράν και για το θέμα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παρέχει η Κίνα και στα δύο αυτά καθεστώτα, καθώς και των αγαθών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών διπλής χρήσης, για να μην αναφέρουμε τις δυνατότητες εξαγωγών όπλων», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Αναμένω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί».

Εν τω μεταξύ, ο Σι είναι απογοητευμένος με την Ουάσινγκτον για την Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων για το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του κινεζικό έδαφος. Η Κίνα έχει αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στην Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, αλλά η πολιτική των ΗΠΑ δεν θα αλλάξει, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι βοηθοί του Τραμπ εξέφρασαν αυξανόμενη ανησυχία για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Κίνα και θεωρούν ότι οι δύο πλευρές χρειάζονται «ένα κανάλι επικοινωνίας» για να αποφύγουν συγκρούσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους.

«Πώς θα μοιάζει αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία με τη συνάντηση των ηγετών για να ανοίξουμε μια συζήτηση και να δούμε αν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κανάλι επικοινωνίας για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Ουάσινγκτον ελπίζει επίσης εδώ και καιρό να ξεκινήσει συνομιλίες με το Πεκίνο σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, αν και η Κίνα παραμένει απρόθυμη να συζητήσει το οπλοστάσιό της. Η κινεζική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατ' ιδίαν στις ΗΠΑ ότι «δεν έχουν κανένα συμφέρον να καθίσουν και να συζητήσουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου των πυρηνικών όπλων ή οτιδήποτε παρόμοιο σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η τελευταία συνάντηση Τραμπ-Σι έγινε τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν να σταματήσουν έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να επιβάλουν τριψήφιους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο να απειλήσει να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά σπάνιων γαιών. Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει πολλούς από τους δασμούς του στις εισαγωγές παγκοσμίως. Έχει δεσμευτεί να επιβάλει εκ νέου ορισμένους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλες νόμιμες οδούς.

