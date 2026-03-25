Στο Πεκίνο ο Τραμπ στις 14 και 15 Μαΐου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο θα διεξαχθεί τελικά στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, καθώς η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος κατάλαβε την ανάγκη επαναπρογραμματισμού του ταξιδιού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε στη συνέχεια τις ημερομηνίες στο δίκτυό του Truth Social, προβλέποντας ότι το ταξίδι αυτό θα είναι ένα «σημαντικό γεγονός». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Σι και η σύζυγός του θα γίνουν δεκτοί με τη σειρά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα φέτος, κάτι που ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό.

«Η πρώτη κυρία Μελάνια και ο πρόεδρος Τραμπ θα φιλοξενήσουν επίσης τον πρόεδρο Σι και την κυρία Πενγκ για μια αμοιβαία επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί φέτος», δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι την ώρα που θα γίνει το ταξίδι στην Κίνα.

«Υπολογίζαμε πάντα περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες (για τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης σ.σ.). Μπορείτε να κάνετε τον υπολογισμό», απάντησε σε έναν δημοσιογράφο που τη ρώτησε εάν οι νέες ημερομηνίες για την επίσκεψη στο Πεκίνο σηματοδοτούν μια διακοπή των εχθροπραξιών.

Το τελευταίο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, το 2017, είναι το πιο πρόσφατο που έκανε Αμερικανός πρόεδρος. Κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα γίνουν οι πρώτες κατ' ιδίαν συνομιλίες των δύο ηγετών μετά τη συνάντηση του Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχειρία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

