Συναγερμός στη Φλόριντα: Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας επέστρεψε στα ανοιχτά

Ο Contender, ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες κατά μήκος των ακτών της Φλόριντα, με το πιο πρόσφατο «σήμα» να καταγράφεται το απόγευμα της Πέμπτης (19/3), λίγο βόρεια του Jacksonville.

Από τότε, ο Contender έχει διανύσει μεγάλες αποστάσεις κατά μήκος των ακτών, περνώντας μεγάλα διαστήματα στις Καρολίνες, ανεβαίνοντας ακόμη πιο βόρεια μέχρι τα καναδικά νερά και επιστρέφοντας ξανά προς τη Φλόριντα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο γιγαντιαίος καρχαρίας έχει καταγραφεί επανειλημμένα στα ανοιχτά της πολιτείας.

Όταν τοποθετήθηκε ο πομπός εντοπισμού, ο Contender είχε μήκος σχεδόν 4,2 μέτρα (14 πόδια) και εκτιμώμενο βάρος περίπου 750 κιλά (1.653 λίβρες), σύμφωνα με την OCEARCH. Οι επιστήμονες εκτίμησαν επίσης ότι ήταν περίπου 32 ετών εκείνη την περίοδο.

‘NEW SHARK HOTSPOT?’ ?‼️:Great white shark Bella has been tracked cruising near the Louisiana coast, pinged roughly 7 miles east of the Chandeleur Islands on Sunday. This could signal an emerging white shark hotspot in an area where these predators haven’t been frequently… pic.twitter.com/s7NQkYL4Uo — FOX Weather (@foxweather) March 25, 2026

Δεκάδες λευκοί καρχαρίες σαν τον Contender περνούν τον χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης στα νερά της Φλόριντα, αναζητώντας τροφή. Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη της OCEARCH έδειξε ότι ο Κόλπος του Μεξικού λειτουργεί ως βασικός χειμερινός «σταθμός» για καρχαρίες που μεταναστεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα από τον Ατλαντικό Καναδά και τις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Αν και ο Contender δεν έχει κατευθυνθεί προς τον Κόλπο από τότε που καταγράφηκε, πολλοί άλλοι καρχαρίες που παρακολουθεί η OCEARCH έχουν ήδη βρεθεί εκεί — ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή.

? ON THE MOVE: Contender, the largest male white shark ever recorded in the Atlantic, is back in familiar waters off Florida's Coast. The white shark was tagged near the Florida/Georgia coast in January 2025.



Η OCEARCH είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μελετά και προστατεύει καρχαρίες, φάλαινες, θαλάσσιες χελώνες και άλλα θαλάσσια είδη, τοποθετώντας πομπούς για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις και τη συμπεριφορά τους.

