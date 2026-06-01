Λίβανος: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας

Snapshot Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πόλη Ντέιρ Ζαχράνι, στην περιοχή της Ναμπατία, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Επιπλέον 19 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά και έξι γυναίκες.

Το ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα.

«Η σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ντέιρ Ζαχράνι, στην περιοχή της Ναμπατία, τα ξημερώματα της Κυριακής, είχε ως αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, κι άλλοι 19 να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και έξι γυναικών», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.