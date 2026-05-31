Εορτολόγιο 1 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, 1 Ιουνίου 2026, η Εκκλησία τιμά την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Newsbomb

Εορτολόγιο 1 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο, Δευτέρα 1 Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των: Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος των μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος και του Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος

Γιορτάζουν οι:

  • Ευέλπιστος, Ευελπίστη
  • Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
  • Γεράκης, Γερακίνα
  • Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
  • Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
  • Ιουστίνος
  • Τριάδα, Τριάς
  • Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Του Αγίου Πνεύματος

Την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γένει.

Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί με τον Πατέρα και τον Υιό τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση («Μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι»). Ο μονοθεϊσμός του Χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μοναδολογικός, όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωαμεθανισμού.

αγίου πνεύματος

Το Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως (381), γνωστότερο ως «Πιστεύω», ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κύριο και ζωοποιό, συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό και εκπορεύεται από τον Πατέρα («… Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών…»).

Η ιδιαιτερότητα του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος (εκπόρευση από τον Πατέρα), παρερμηνεύθηκε από τους αρειανόφρονες Βησιγότθους της Ισπανίας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Προσέθεσαν τη φράση αυτή στο Σύμβολο της Πίστεως στη Σύνοδο του Τολέδο (589) και επηρέασαν ολόκληρη τη θεολογία της δυτικής Χριστιανοσύνης. Η δογματική αυτή διαφορά μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού Χριστιανισμού προκάλεσε το Σχίσμα του 1054.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις: Ως περιστερά στην απεικόνιση των Θεοφανείων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής.

Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε πολλές χριστιανικές χώρες της υφηλίου. Στη χώρα μας αρχικά ήταν αργία μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, μιας και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους, αλλά με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζουν οι εκκλησίες με την ονομασία Αγία Τριάδα και γιορτάζουν όσες και όσοι φέρουν τα ονόματα Τριάδα και Τριάδης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γερμανία: «Όχι» είπαν οι κάτοικοι του Αμβούργου σε δημοψήφισμα για τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία: Προβάδισμα του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 37 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΤΕ / ΠΕ)

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Χιλή – Κοντά στο Βαλπαραΐσο το επίκεντρο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κορντοφάν

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Βυζαντινή οπλομαχία στο Λιοντάρι του Πειραιά - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

23:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Anthropic «εκθρόνισε» την OpenAI και είναι πλέον η πολυτιμότερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Το ’χει από κούνια: Μικρή χορεύτρια ξεσήκωσε τον κόσμο και αποθεώθηκε από τον δάσκαλό της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκίνησε «Η Ελιά της Μνήμης» για τα 85 χρόνια από την εκτέλεση των αμάχων στο Κοντομαρί

23:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος για Αλβανία: Σεβασμός στο κράτος δικαίου και στα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας

22:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Rice, Rice baby! Ο Άγγλος μέσος έδωσε… ρεσιτάλ στην παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ – Βίντεο

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (2/6)

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 20χρονη στο Μοναστηράκι: Συμμορία ανηλίκων την ξυλοκόπησε και της έκλεψε το κινητό

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών έβγαζε καπνούς – Δείτε εικόνα

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανοίγει ξανά τις πυραυλικές σήραγγες παρά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό - Βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν - Διαψεύδει το καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πατέρας και γιος χάθηκαν μαζί στην άσφαλτο – Αυτά είναι τα πρόσωπα του μοιραίου τροχαίου

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν - Διαψεύδει το καθεστώς

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η Κομοτήνη στο επίκεντρο των «τουρκικών ταγμάτων θανάτου» - Οι συλλήψεις από το ελληνικό FBI

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 20χρονη στο Μοναστηράκι: Συμμορία ανηλίκων την ξυλοκόπησε και της έκλεψε το κινητό

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία: Προβάδισμα του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ