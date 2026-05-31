Όχημα εμβόλισε Ισραηλινούς στη Δυτική Όχθη – Μάχη για τη ζωή δύο τραυματιών, νεκρός ο δράστης

Νέα ένταση καταγράφεται στη Δυτική Όχθη, μετά από επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον Ισραηλινών πολιτών στη διασταύρωση Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις ισραηλινές αρχές και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων δύο φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι ο δράστης σκοτώθηκε στο σημείο, ενώ ο στρατός διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Το συμβάν αντιμετωπίζεται ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση, αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία της έρευνας.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της υπηρεσίας Magen David Adom, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες πριν από τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο από τα θύματα διατηρούσαν τις αισθήσεις τους παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στη Δυτική Όχθη και τη Μέση Ανατολή γενικότερα, με αλλεπάλληλα επεισόδια βίας, στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις να διατηρούν το κλίμα αστάθειας στην περιοχή.

Οι έρευνες των ισραηλινών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.