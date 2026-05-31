Καιρός: Ξεπέρασε τους 34°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή

Μικρή άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Κυριακή 31 Μαΐου με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 34°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον σταθμό των Δένδρων Τυρνάβου, όπου έφτασε τους 34.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 31 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 124 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 22% του συνόλου).

Θερμό το σκηνικό του Αγίου Πνεύματος - Σε ποιες περιοχές θα αγγίξει ο υδράργυρος τους 35℃

Ηλιοφάνεια αναμένεται, αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1/6), στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας. Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν γρήγορα κατά τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις γύρης από ελιά αναμένονται στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 34, στην Ήπειρο από 12 έως 28 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 14 έως 35, στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 30, στα Επτάνησα από 14 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς.

