Καταγράφηκε για πρώτη φορά καρχαρίας στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής

Ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας που κολυμπούσε νωχελικά πάνω από τον άγονο βυθό στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής κατέγραψε κάμερα επιστημονικής αποστολής.

Όπως εξηγεί ο ερευνητής Αλαν Τζέιμισον, μέχρι πρόσφατα πολλοί επιστήμονες θεωρούσαν ότι δεν υπάρχουν καρχαρίες στα νερά της Ανταρκτικής, μέχρι τη στιγμή που το συγκεκριμένο ζώο εμφανίστηκε στο λιγοστό τεχνητό φως της βιντεοκάμερας. Ο καρχαρίας, που καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2025, εκτιμάται ότι είχε μήκος μεταξύ 3 και 4 μέτρων. «Πήγαμε εκεί χωρίς να περιμένουμε να δούμε καρχαρίες, γιατί υπάρχει ένας γενικός κανόνας που λέει ότι δεν υπάρχουν καρχαρίες στην Ανταρκτική», σημειώνει ο Τζέιμισον. «Και δεν ήταν καν ένας μικρός, αλλά ένας τεράστιος καρχαρίας. Αυτά τα πλάσματα είναι σαν τανκς», προσθέτει.

Η κάμερα του Κέντρου Ερευνών Βαθέων Θαλασσών Minderoo-UWA, που μελετά τη ζωή στα βαθύτερα σημεία των ωκεανών, είχε τοποθετηθεί ανοικτά των Νότιων Νήσων Σέτλαντ, κοντά στην Ανταρκτική Χερσόνησο. Ο καρχαρίας εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 490 μέτρων, όπου η θερμοκρασία του νερού ήταν μόλις λίγο πάνω από το σημείο πήξης, στους 1,27 βαθμούς Κελσίου.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης ένα μικρό σαλάχι ακίνητο στον βυθό, το οποίο δεν φαίνεται να ενοχλείται από την παρουσία του καρχαρία.

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών ενδέχεται να ωθούν ορισμένα είδη καρχαριών σε ψυχρότερα νερά του Νότιου Ημισφαιρίου, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μεταβολές στην κατανομή τους κοντά στην Ανταρκτική παραμένουν περιορισμένα, λόγω της απομονωμένης και δυσπρόσιτης φύσης της περιοχής, σημειώνει ο Κάιν.

Ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι καρχαρίες να βρίσκονται εδώ και χρόνια στα νερά της Ανταρκτικής χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτοί.

