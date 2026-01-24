Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αυστραλία ο θάνατος του 12χρονου Νίκο Άντιτς, ο οποίος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του έπειτα από επίθεση καρχαρία στην παραλία Shark Beach, στην περιοχή Βόκλους του Σίδνεϊ. Το παιδί νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση επί μία εβδομάδα στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ, δίνοντας γενναία μάχη για τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (18/1) , όταν ο Νίκο βρισκόταν με φίλους του και έκανε βουτίες από τα βράχια στη θάλασσα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία, πιθανότατα ταυροκαρχαρία, με αποτέλεσμα να υποστεί καταστροφικά τραύματα και στα δύο του πόδια και εκτεταμένη απώλεια αίματος.

Οι φίλοι του αντέδρασαν άμεσα. Ένας από αυτούς βούτηξε στο νερό, παρά την παρουσία του καρχαρία και κατάφερε να σύρει τον Νίκο στα βράχια, ενώ άλλοι βοήθησαν στην απομάκρυνσή του από τη θάλασσα. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειές τους ηρωικές.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο σκάφος της αστυνομίας, με αστυνομικό να εφαρμόζει αυτοσχέδιους τουρνικέ και στα δύο πόδια για να περιοριστεί η αιμορραγία. Ο 12χρονος έλαβε μετάγγιση αίματος μέσα στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, με τους διασώστες να περιγράφουν τη διακομιδή ως «αγώνα δρόμου με τον χρόνο».

A young boy mauled by a shark in the first of a series of four attacks in 48 hours has tragically died.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Νίκο κατέληξε το Σάββατο. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσαν οι γονείς του, Λορένα και Χουάν Άντιτς, οι οποίοι βρίσκονταν συνεχώς στο πλευρό του.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ο γιος τους ήταν ένα χαρούμενο, κοινωνικό και ιδιαίτερα αθλητικό παιδί, γεμάτο καλοσύνη και γενναιοδωρία. Ευχαρίστησαν θερμά τους διασώστες, το ιατρικό προσωπικό και την κοινότητα για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Τη στήριξη της οικογένειας ανέλαβαν χιλιάδες άτομα μέσω διαδικτυακού εράνου που διοργανώθηκε από οικογενειακό φίλο, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων. Ανάμεσα στους δωρητές βρίσκεται και μητέρα παιδιού που έχασε τη ζωή του σε επίθεση καρχαρία το 2023, στέλνοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα συμπόνιας

Η επίθεση στον Νίκο ήταν η πρώτη σε μια σειρά περιστατικών που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στη Νέα Νότια Ουαλία. Ακολούθησαν ακόμη μία σοβαρή επίθεση σε παραλία του Μάνλι, καθώς και ένα περιστατικό με ανήλικο του οποίου η σανίδα δέχθηκε δάγκωμα, χωρίς να τραυματιστεί.

Οι αρχές αποδίδουν την αυξημένη παρουσία καρχαριών κοντά στις ακτές στις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, που έχουν θολώσει τα νερά και επηρεάσει τη συμπεριφορά της θαλάσσιας ζωής. Δεκάδες παραλίες παραμένουν κλειστές, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις προειδοποιήσεις.

