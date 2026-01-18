Αυστραλία: Επίθεση καρχαρία σε 12χρονο στο λιμάνι του Σίδνεϊ - Παλεύει για τη ζωή του

Με βαριά τραύματα ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένα αγόρι ηλικίας περίπου 12 με 13 ετών, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Το αγόρι φέρεται να πηδούσε από βράχους στη μία άκρη της παραλίας Shark Beach, όταν δέχθηκε την επίθεση του αρπακτικού, στο Nielsen Park μία περιοχή κολύμβησης, που έχει δίχτυα, αλλά και απροστάτευτες περιοχές. Πέντε φίλοι έγιναν μάρτυρες του περιστατικού και προσπάθησαν να βοηθήσουν πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο αγόρι μόλις έφτασαν οι διασώστες χορήγησαν άμεσα αιμοστατικά, καθώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια.

Το αγόρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ, σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία είναι κλειστή και οι αρχές αναζητούν τον καρχαρία. Ο υπουργός Γεωργίας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για την αναγνώριση του είδους.