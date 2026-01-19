Αυστραλία: Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ σε 2 ημέρες με δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι, ένα 12χρονο αγόρι που δίνει μάχη για τη ζωή του κι ένας σέρφερ δέχθηκαν επίθεση από καρχαρίες στο Σίδνεϊ, σε τρία περιστατικά σε διάστημα δύο ημερών.

Ένα 11χρονο αγόρι γλίτωσε παρά τρίχα από τα σαγόνια του καρχαρία.

Ο 12χρονος, που χαροπαλεύει καθώς δέχθηκε δαγκώματα στα πόδια, ενώ βρισκόταν το απόγευμα της Κυριακής στα ανοιχτά της παραλίας Shark. Από το νερό τον ανέσυραν οι φίλοι του.

Δύο ακόμη περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης στο Σίδνεϊ από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του τοπικού ασθενοφόρου, ένας σέρφερ τραυματίστηκε σοβαρά στα ανοικτά της παραλίας North Steyne στο Μάνλι.

Το 9News ανέφερε ότι μια ομάδα ανθρώπων τράβηξε τον άνδρα από το νερό στην άμμο, αφού τον δάγκωσε ένας καρχαρίας στο πόδι.

Ανέφερε ότι ένα 11χρονο αγόρι γλίτωσε επίσης παρά τρίχα όταν ένας καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του σερφ του.

Πρόσθεσε ότι το παιδί, το οποίο έλαβε βοήθεια από ναυαγοσώστες, δεν έπαθε τίποτα μετά την επίθεση στα ανοικτά της παραλίας Ντι Γουάι, κοντά στο Ντι Γουάι Πόιντ.

Το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι η ανάλυση του σημαδιού δαγκώματος, μήκους 15 εκατοστών, υποδηλώνει ότι πιθανότατα προερχόταν από καρχαρία ταύρο.

Το Συμβούλιο των Βόρειων Παραλιών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι είχε εγκαταστήσει πινακίδες προειδοποίησης για καρχαρίες και είχε αναπτύξει ένα τζετ σκι για να περιπολεί τα νερά.

Πρόσθεσε ότι η New South Wales Surf Life Saving είχε επίσης εκτοξεύσει ένα drone για να παρακολουθεί το νερό για καρχαρίες.

Τα περιστατικά ακολούθησαν ημέρες έντονων βροχοπτώσεων που γέμισαν το λιμάνι του Σίδνεϊ με γλυκό νερό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τον καρχαρία-ταύρο που είναι ύποπτος για την επίθεση στον 12χρονο.

Η Αυστραλία δέχεται περίπου 20 επιθέσεις καρχαριών ετησίως, με λίγο λιγότερες από τρεις από αυτές να είναι θανατηφόρες, σύμφωνα με στοιχεία από ομάδες προστασίας της φύσης.