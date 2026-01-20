Αυστραλία: Τέσσερις επιθέσεις καρχαριών σε 48 ώρες - «Να πάνε σε πισίνες», λένε οι αρχές

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας προτρέπουν τους παραθεριστές «απλώς να πηγαίνουν σε μια πισίνα» - Σέρφερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μετά την τελευταία επίθεση καρχαρία

Τέσσερις επιθέσεις από καρχαρίες έχουν καταγραφεί μέσα σε μόλις 48 ώρες στην Αυστραλία, προκαλώντας ανησυχία σε ανθρώπους που παραθερίζουν σε θαλάσσιες περιοχές.

Το τέταρτο περιστατικό που σημειώθηκε αφορά έναν σέρφερ που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού δαγκώθηκε από καρχαρία στα ανοικτά των ακτών του εθνικού πάρκου Limeburners Creek της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με την τοπική υγειονομική περιφέρεια, ο 39χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι ο άνδρας έκανε σερφ όταν ένας καρχαρίας άρπαξε τη σανίδα του. Ο άνδρας υπέστη τραύμα στο στήθος και έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ABC ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Στίβεν Πιρς, ο άνδρας γλίτωσε από σοβαρό τραυματισμό και αναρρώνει με μικρές κοψίματα και εκδορές. «Αν κάποιος σκέφτεται να κατέβει στα κύματα σήμερα το πρωί, οπουδήποτε κατά μήκος των βόρειων παραλιών, ας το ξανασκεφτεί», δήλωσε ο Πιρς.

«Απλώς πηγαίνετε σε μια πισίνα»

«Έχουμε τόσο κακή ποιότητα νερού που ευνοεί τη δραστηριότητα των ταυροκαρχαριών. Έχουμε δύο άτομα σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο. Απλώς πηγαίνετε σε μια πισίνα, γιατί σε αυτό το στάδιο, σας ενημερώνουμε ότι οι παραλίες δεν είναι ασφαλείς», πρόσθεσε.

Η Ντόνα Γουίσαρτ, υπεύθυνη επικοινωνίας στην Surf Life Saving NSW, δήλωσε ότι ο οργανισμός είχε ενεργοποιήσει την επιτήρηση με drone και ομάδες ναυαγοσωστών στην περιοχή κοντά στο Crescent Head. Επιβεβαίωσε ότι η ομάδα είχε ενημερωθεί ότι ο άνδρας υπέστη εκδορές στο πόδι του αφού ήρθε σε επαφή με έναν καρχαρία.

Στην περιοχή του Σίδνεϊ έχει καταγραφεί μια σειρά από επιθέσεις καρχαριών τις τελευταίες ημέρες μετά από μια περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Ένα 12χρονο αγόρι παραμένει στο νοσοκομείο αφού δαγκώθηκε από καρχαρία κοντά στο πάρκο Nielsen του Σίδνεϊ την Κυριακή.

Οι ειδικοί λένε ότι οι υφάλμυρες συνθήκες στο λιμάνι του Σίδνεϊ και κατά μήκος της ακτογραμμής έκαναν την κολύμβηση πολύ πιο επικίνδυνη, προσελκύοντας καρχαρίες. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει το νερό σε τέτοιες συνθήκες.

