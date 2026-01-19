Αυστραλία: 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία

Ένα 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του αφού δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στην Αυστραλία

Αυστραλία: 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία
Ένα 12χρονο αγόρι στην Αυστραλία δίνει μάχη για τη ζωή του, αφού δέχτηκε επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία, ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Το αγόρι και η ομάδα των φίλων του πηδούσαν από ένα βράχο ύψους έξι μέτρων στην παραλία Shark, στο προάστιο Vaucluse του Σίδνεϊ, όταν σημειώθηκε η επίθεση την Κυριακή.

Υπέστη σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια και τώρα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αναφέρουν οι αρχές. Η αστυνομία επαίνεσε τους φίλους του που έβγαλαν αμέσως το αναίσθητο αγόρι από το νερό πριν φτάσουν οι διασώστες. Ήταν οι πράξεις τους που του έδωσαν μια ευκαιρία επιβίωσης, δήλωσε ένας αστυνομικός διευθυντής.

Παρά το όνομά της, οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες στην παραλία Shark, ένα δημοφιλές σημείο για κολύμπι. «Οι πράξεις των φίλων του... ήταν απλώς γενναίες. [Ήταν] μια γενναία πράξη σωτηρίας», δήλωσε ο Τζόζεφ ΜακΝάλτι, ο οποίος ηγείται της διοίκησης θαλάσσιας περιοχής της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. «Πολύ δύσκολοι τραυματισμοί για αυτά τα αγόρια, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι συντροφικότητα.»

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες των φίλων του αγοριού. «Θέλω απλώς να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους νέους που ήταν στο νερό και έβγαλαν τον νεαρό άνδρα... και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να του σώσουν τη ζωή», είπε ο Μινς. «Ήταν ένα γενναίο πράγμα που έκανα».

Το λιμενικό έφτασε σε μια «φρικτή σκηνή», δήλωσε ο MακΝάλτι στους δημοσιογράφους. Τράβηξαν το αγόρι σε ένα ταχύπλοο της αστυνομίας και χρησιμοποίησαν αιμοστατικούς ιμάντες για να προσπαθήσουν να σταματήσουν την αιμορραγία από τα πόδια του. Προσπάθησαν επίσης να επαναφέρουν στη ζωή το αγόρι καθώς η βάρκα κατευθυνόταν προς ένα ασθενοφόρο που περίμενε δίπλα σε μια προβλήτα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι το αγόρι δέχτηκε επίθεση από έναν ταυροκαρχαρία, ένα επιθετικό είδος που βρίσκεται σε ζεστά, ρηχά νερά. Πολλοί ειδικοί θεωρούν τους ταυροκαρχαρίες από τους πιο επικίνδυνους καρχαρίες στον κόσμο.

Ο ΜακΝάλτι πιστεύει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του Σαββατοκύριακου και οι συνθήκες υφάλμυρου νερού θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ένα «τέλειο περιβάλλον καταιγίδας» για την επίθεση της Κυριακής. Η βροχή μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα ποτάμια και τους ωκεανούς, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει τους καρχαρίες πιο κοντά στην ακτή.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία ανέφερε ότι σε μια άλλη επίθεση, ένας καρχαρίας δάγκωσε μια σανίδα του σερφ στην παραλία Dee Why στο Σίδνεϊ. Ένας 11χρονος σέρφερ κατάφερε να βγει από την παραλία χωρίς να τραυματιστεί, ανέφεραν. Η Αυστραλία, η οποία φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, είναι επίσης ένα από τα πιο θανατηφόρα μέρη για επιθέσεις καρχαριών. Πέρυσι σημειώθηκαν τουλάχιστον πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στη χώρα.

