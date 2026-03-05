Το νέο όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η επίθεση με drone «ξεπατικωτούρα» του Shahed

Οι ΗΠΑ στην επίθεση εναντίον του Ιράν χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε μάχη το νέο τους πυραυλικό σύστημα Precision Strike Missile (PrSM).

Το οπλικό σύστημα είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος εδάφους-εδάφους νέας γενιάς, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον παλαιό ATACMS. Οι ΗΠΑ τον έχουν πλέον αναπτύξει για να επιτεθούν σε ιρανικούς στόχους από εκτοξευτές HIMARS.

Έχει εμβέλεια άνω των 500 χλμ. (σε σύγκριση με τα 300 χλμ. του HIMARS), ενώ οι μελλοντικές εκδόσεις του προγραμματίζονται να έχουν εμβέλεια 1000 χλμ.

Αυτό το νέο οπλικό σύστημα προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες για την επίθεση, την εξουδετέρωση, την καταστολή και την καταστροφή στόχων. Πυρά εκτοξεύονται από πυραύλους σε απόσταση άνω των 499 χιλιομέτρων. Το PrSM παρέχει αυξημένη εμβέλεια, θανάσιμη δύναμη, επιβιωσιμότητα και φορτίο πυραύλων. Αυτές οι βελτιωμένες δυνατότητες είναι κρίσιμες για την επιτυχή εκτέλεση πυρών σε υποστήριξη των συνδυασμένων επιχειρήσεων όλων των τομέων.

LUCAS, το αμερικανικό drone που βασίζεται στο ιρανικό Shahed

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται στο Ιράν, ένα drone τύπου loiter ή kamikaze ξεχωρίζει, όχι για τις εξελιγμένες δυνατότητές του, αλλά επειδή βασίζεται ακριβώς σε ένα ιρανικό όπλο.

Αυτό είναι το LUCAS, συντομογραφία του Low-cost Unmanned Combat Attack System, ένα drone που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία SpektreWorks σε χρόνο ρεκόρ, βασισμένο στο ιρανικό HESA Shahed 136. Αυτό το ιρανικό σύστημα αεροπορικής επιδρομής , που αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, χρησιμοποιείται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και τη Συρία από το 2021 και από τη Ρωσία στην Ουκρανία από το 2022.

Ταχύτερη σχεδίαση και ανάπτυξη

Δείγματα και συντρίμμια που συλλέχθηκαν και στα δύο θέατρα επιχειρήσεων φέρεται να απέδειξαν στο Πεντάγωνο όχι μόνο την απλότητα και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού του, αλλά και την ενσωμάτωση στοιχείων δυτικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Replicator του Υπουργείου Πολέμου, ξεκίνησε η ανάπτυξη μιας έκδοσης αυτού του συστήματος.

Στις αρχές του 2025, ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μηχανική και ξεκίνησαν οι δοκιμαστικές πτήσεις, αρχικά για τη δημιουργία του FLM-136, μιας έκδοσης παρόμοιας με το Shahed 136 για εκπαίδευση σε αμυντικά συστήματα. Στη συνέχεια, ανέπτυξαν τη δική τους έκδοση, τα πρώτα πρωτότυπα της οποίας είδαμε τον Ιούλιο του περασμένου έτους, παρόμοια σε σχεδιασμό αλλά κάπως μικρότερα.

Τον Σεπτέμβριο, ενσωματώθηκε στην Κοινή Ομάδα Εργασίας Ταχείας Απασχόλησης (REJTF) για να σχεδιάσει την ανάπτυξή της στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας στη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας Scorpion Strike (TFSS) τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ίδρυσε την πρώτη επιχειρησιακή μοίρα εξοπλισμένη με LUCAS στη Μέση Ανατολή ως μέρος της TSSS, και εξαπέλυσαν τις πρώτες τους εκτοξεύσεις από τη θάλασσα.

Τώρα, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury , το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η CENTCOM, η οποία δήλωσε ότι «οι πρώτες ώρες της επιχείρησης περιελάμβαναν εκτοξεύσεις πυρομαχικών ακριβείας από αέρος, στεριάς και θάλασσας. Επιπλέον, η TFSS χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη χαμηλού κόστους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης».

