Βραζιλία: Καρχαρίας ακρωτηρίασε και σκότωσε 13χρονο σε δημοφιλή παραλία

Θανατηφόρα επίθεση καρχαρία δέχθηκε ένας έφηβος σε δημοφιλή τουριστική παραλία της Βραζιλίας.

Ο 13χρονος Deivson Rocha Dantas, έπαιζε με τους φίλους του στο νερό της παραλίας Chifre, στο Περναμπούκο στην ανατολική ακτή της Βραζιλίας την Πέμπτη, όταν το αρπακτικό του επιτέθηκε.

Το αγόρι κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με έναν από τους γιατρούς, ο 13χρονος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από δάγκωμα στον δεξιό μηρό του, και την απώλεια αίματος

Σύμφωνα με τον ξάδερφό του, ο οποίος μίλησε σε άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο καρχαρίας «έφαγε σχεδόν ολόκληρο το πόδι του».

Τρομοκρατημένοι παραθεριστές τράβηξαν το αγόρι από το νερό αφού είδαν την επίθεση.

Περισσότερες από 80 επιθέσεις καρχαριών έχουν καταγραφεί στην ίδια περιοχή της Βραζιλίας από το 1992, σύμφωνα με την Κρατική Επιτροπή Παρακολούθησης Περιστατικών Καρχαριών (Cemit) του Περναμπούκο.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των επιθέσεων, 26 από τις 80, ήταν θανατηφόρες.

Στις παραλίες της περιοχής έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες και γίνονται προσπάθειες για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τον κίνδυνο επιθέσεων καρχαριών.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Περναμπούκο βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να υποστηρίξουν την οικογένεια του εφήβου και να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση.