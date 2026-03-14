Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός τους προκλήθηκε από χρήση ναρκωτικών
Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι ηλικίας 43 και 49 ετών στη Β' πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.
Ο πρώτος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, και ο δεύτερος το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός τους προκλήθηκε από χρήση ναρκωτικών.
