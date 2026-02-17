Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

Φυλακές υπό διάτρηση: Το σκοτεινό δίκτυο όπλων και συμβολαίων θανάτου

Μιχάλης Παπαδάκος

Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού με πιστόλι στο αρχιφυλακείο του καταστήματος κράτησης, έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα για το πόσο διάτρητα είναι τα συστήματα ασφαλείας στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Αυτή δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που όπλο κατάφερε να περάσει μέσα σε φυλακή. Μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλες πέντε περιπτώσεις, ενώ υπάρχει μακρύ ιστορικό με εύρεση όπλων σε φυλακές της χώρας.

Όπλο με 19 σφαίρες στον Κορυδαλλό

Στις 5 Μαΐου του 2024 όπλο και 19 σφαίρες βρέθηκαν σε κρύπτη σε τοίχο κελιού στην Δ' πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Εντοπίστηκε με ανιχνευτή μετάλλων, ενώ ήταν αποσυναρμολογημένο σε 6 κομμάτια, τυλιγμένα σε αυτοσχέδια δέματα.

oplo-maios-2024-2.jpg

Οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο στην Δ' Πτέρυγα και συγκεκριμένα στους κοινόχρηστους χώρους και στο κελί 113 το οποίο είναι κενό και βρισκόταν υπό κατασκευή από τον Αύγουστο του 2023. Προφανώς υπήρχαν σχετικές πληροφορίες και η έρευνα είχε αποτέλεσμα αφού στον τοίχο του συγκεκριμένου κελιού εντοπίστηκε «χτισμένο» ένα πυροβόλο όπλο STAR EIBAR SPAIN με μία γεμιστήρα 19 φυσιγγίων των 9mm.

Κι άλλο πιστόλι με σφαίρες στον Κορυδαλλό

Στις 10 Οκτωβρίου του 2024, ένα όπλο εντοπίστηκε σε κρύπτη στο λεβητοστάσιο, στο υπόγειο της φυλακής Κορυδαλλού. Το πιστόλι και οι 15 σφαίρες βρέθηκαν τυλιγμένα με μονωτική ταινία.

oplo-korydallos.jpg

Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος αξιοποίησαν πληροφορία που έλαβαν κι έκαναν έρευνα στο υπόγειο των φυλακών, εκεί όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο. Με σφυρί και καλέμι έσπασαν τον τοίχο και βρήκαν εκεί το πιστόλι, τον γεμιστήρα και τα φυσίγγια. Όλα ήταν τυλιγμένα με ταινία.

Όπλο βρέθηκε σε Τούρκο - Ετοίμαζαν απόδραση

Στις 5 Απριλίου του 2025 οι Αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού με αποτέλεσμα να ανακαλύψουν όπλο τύπου Glock στη ΣΤ Πτέρυγα. Κατόπιν ερευνών προέκυψε ότι όπλο το είχε στην κατοχή του Τούρκος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. 20 μέλη της τουρκικής μαφίας σχεδίαζαν απόδραση, ενώ την ευθύνη για το όπλο ανέλαβε Τούρκος υπήκοος, καταδικασθείς σε 6 φορές ισόβια για το εξαπλό φονικό στη Λούτσα, τον Σεπτέμβριο του 2023. Το όπλο το είχε κρυμμένο μέσα σε φουρνάκι.

Στις 27 Οκτωβρίου του 2025 άλλο ένα πιστόλι και γεμιστήρας εντοπίστηκαν στο προαύλιο της Ε' πτέρυγας του σωφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα, που προαυλίζονται μέλη της αλβανικής και τουρκικής μαφίας. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλων, ενώ το πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, μέσα σε μαύρη σακούλα, μαζί με γεμιστήρα και οκτώ φυσίγγια.

oplo-korydalos21.jpg

Συμβόλαιο θανάτου μέσα στον Κορυδαλλό

Στις 19 Ιανουαρίου του 2026 δολοφονήθηκε από αυτοσχέδιο όπλο ένας βαρυποινίτης από την Αλβανία μέσα στη Γ' Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού σε μια δολοφονία που όπως φαίνεται ήταν άλλο ένα συμβόλαιο θανάτου.

Το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής και εξέτιε ποινή για ανθρωποκτονία που είχε διαπράξει το 2002. Μετά το έγκλημα είχε διαφύγει στην Αλβανία, ωστόσο επέστρεψε αργότερα στην Ελλάδα, όπου και συνελήφθη, παραμένοντας έκτοτε έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Δράστης της επίθεσης ήταν Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025 είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία άνδρα αλβανικής καταγωγής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Απόπειρα δολοφονίας στο Μαλανδρίνο

Στις 29 Ιανουαρίου του 2026 το Μαλανδρίνο απασχόλησε και πάλι την κοινή γνώμη, καθώς έγινε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος Αλβανού κρατουμένου στις φυλακές Μαλανδρίνου. Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε στο ιατρείο των φυλακών με θύμα τον αποκαλούμενο «Δήμο», ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Ο δράστης της επίθεσης προφασίστηκε τον άρρωστο, με το προσωπικό του ιατρείου να του παρέχει και οξυγόνο, καθώς υποστήριξε πως αντιμετώπιζε αναπνευστικά πρόβλημα. Μόλις το υποψήφιο θύμα του πέρασε την πόρτα του ιατρείου, κινήθηκε προς το μέρος του και τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο σώμα.

Όπλα και στην Κέρκυρα

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επιχείρησης της ΕΚΑΜ και της Αντιτρομοκρατικής στις φυλακές Κέρκυρας, εντοπίστηκαν δύο πιστόλια κρυμμένα μέσα σε τοίχο, το ένα εκ των οποίων έφερε σιγαστήρα. Τα όπλα, που βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα, προκάλεσαν συναγερμό για πιθανό σχέδιο απόδρασης ή σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.

oplo-kerkyra.jpg

Προβληματισμός στην Κατεχάκη και μέτρα ενίσχυσης ελέγχου

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κλίμα στην Κατεχάκη είναι βαρύ καθώς το τελευταίο συμβάν καταδεικνύει ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Δεν πρόκειται άλλωστε για καινούρια διαπίστωση, και στο υπουργείο σπεύδουν για να προλάβουν τα επόμενα.

Το ΥΠΡΟΠΟ έχει κινηθεί για να θωρακίσει τα σωφρονιστικά ιδρύματα, καθώς, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών.

Μάλιστα, έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά, και βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

12:45LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία σημεία «κλειδιά» από τις υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες καφενείου

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία - Οι στόχοι και το πρόγραμμά του

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου - Απελευθέρωσαν 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

12:30LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τον «El Greco»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

12:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μητσιά - Καρατζόγλου» στο Θέατρο Άλσος χειμερινό!

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινή γυμναστική για τον Μακρόν - Τζόκινγκ στους δρόμους της Βομβάης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Jesse Jackson - Αγωνίστηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα πολιτικά δικαιώματα

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ