Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

Η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού με πιστόλι στο αρχιφυλακείο του καταστήματος κράτησης, έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα για το πόσο διάτρητα είναι τα συστήματα ασφαλείας στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Αυτή δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που όπλο κατάφερε να περάσει μέσα σε φυλακή. Μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλες πέντε περιπτώσεις, ενώ υπάρχει μακρύ ιστορικό με εύρεση όπλων σε φυλακές της χώρας.

Όπλο με 19 σφαίρες στον Κορυδαλλό

Στις 5 Μαΐου του 2024 όπλο και 19 σφαίρες βρέθηκαν σε κρύπτη σε τοίχο κελιού στην Δ' πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Εντοπίστηκε με ανιχνευτή μετάλλων, ενώ ήταν αποσυναρμολογημένο σε 6 κομμάτια, τυλιγμένα σε αυτοσχέδια δέματα.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο στην Δ' Πτέρυγα και συγκεκριμένα στους κοινόχρηστους χώρους και στο κελί 113 το οποίο είναι κενό και βρισκόταν υπό κατασκευή από τον Αύγουστο του 2023. Προφανώς υπήρχαν σχετικές πληροφορίες και η έρευνα είχε αποτέλεσμα αφού στον τοίχο του συγκεκριμένου κελιού εντοπίστηκε «χτισμένο» ένα πυροβόλο όπλο STAR EIBAR SPAIN με μία γεμιστήρα 19 φυσιγγίων των 9mm.

Κι άλλο πιστόλι με σφαίρες στον Κορυδαλλό

Στις 10 Οκτωβρίου του 2024, ένα όπλο εντοπίστηκε σε κρύπτη στο λεβητοστάσιο, στο υπόγειο της φυλακής Κορυδαλλού. Το πιστόλι και οι 15 σφαίρες βρέθηκαν τυλιγμένα με μονωτική ταινία.

Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος αξιοποίησαν πληροφορία που έλαβαν κι έκαναν έρευνα στο υπόγειο των φυλακών, εκεί όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο. Με σφυρί και καλέμι έσπασαν τον τοίχο και βρήκαν εκεί το πιστόλι, τον γεμιστήρα και τα φυσίγγια. Όλα ήταν τυλιγμένα με ταινία.

Όπλο βρέθηκε σε Τούρκο - Ετοίμαζαν απόδραση

Στις 5 Απριλίου του 2025 οι Αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού με αποτέλεσμα να ανακαλύψουν όπλο τύπου Glock στη ΣΤ Πτέρυγα. Κατόπιν ερευνών προέκυψε ότι όπλο το είχε στην κατοχή του Τούρκος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. 20 μέλη της τουρκικής μαφίας σχεδίαζαν απόδραση, ενώ την ευθύνη για το όπλο ανέλαβε Τούρκος υπήκοος, καταδικασθείς σε 6 φορές ισόβια για το εξαπλό φονικό στη Λούτσα, τον Σεπτέμβριο του 2023. Το όπλο το είχε κρυμμένο μέσα σε φουρνάκι.

Στις 27 Οκτωβρίου του 2025 άλλο ένα πιστόλι και γεμιστήρας εντοπίστηκαν στο προαύλιο της Ε' πτέρυγας του σωφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλλού. Στη συγκεκριμένη πτέρυγα, που προαυλίζονται μέλη της αλβανικής και τουρκικής μαφίας. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής μετάλλων, ενώ το πιστόλι βρέθηκε θαμμένο σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, μέσα σε μαύρη σακούλα, μαζί με γεμιστήρα και οκτώ φυσίγγια.

Συμβόλαιο θανάτου μέσα στον Κορυδαλλό

Στις 19 Ιανουαρίου του 2026 δολοφονήθηκε από αυτοσχέδιο όπλο ένας βαρυποινίτης από την Αλβανία μέσα στη Γ' Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού σε μια δολοφονία που όπως φαίνεται ήταν άλλο ένα συμβόλαιο θανάτου.

Το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής και εξέτιε ποινή για ανθρωποκτονία που είχε διαπράξει το 2002. Μετά το έγκλημα είχε διαφύγει στην Αλβανία, ωστόσο επέστρεψε αργότερα στην Ελλάδα, όπου και συνελήφθη, παραμένοντας έκτοτε έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Δράστης της επίθεσης ήταν Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025 είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία άνδρα αλβανικής καταγωγής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Απόπειρα δολοφονίας στο Μαλανδρίνο

Στις 29 Ιανουαρίου του 2026 το Μαλανδρίνο απασχόλησε και πάλι την κοινή γνώμη, καθώς έγινε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος Αλβανού κρατουμένου στις φυλακές Μαλανδρίνου. Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε στο ιατρείο των φυλακών με θύμα τον αποκαλούμενο «Δήμο», ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Ο δράστης της επίθεσης προφασίστηκε τον άρρωστο, με το προσωπικό του ιατρείου να του παρέχει και οξυγόνο, καθώς υποστήριξε πως αντιμετώπιζε αναπνευστικά πρόβλημα. Μόλις το υποψήφιο θύμα του πέρασε την πόρτα του ιατρείου, κινήθηκε προς το μέρος του και τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο σώμα.

Όπλα και στην Κέρκυρα

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επιχείρησης της ΕΚΑΜ και της Αντιτρομοκρατικής στις φυλακές Κέρκυρας, εντοπίστηκαν δύο πιστόλια κρυμμένα μέσα σε τοίχο, το ένα εκ των οποίων έφερε σιγαστήρα. Τα όπλα, που βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα, προκάλεσαν συναγερμό για πιθανό σχέδιο απόδρασης ή σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.

Προβληματισμός στην Κατεχάκη και μέτρα ενίσχυσης ελέγχου

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το κλίμα στην Κατεχάκη είναι βαρύ καθώς το τελευταίο συμβάν καταδεικνύει ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Δεν πρόκειται άλλωστε για καινούρια διαπίστωση, και στο υπουργείο σπεύδουν για να προλάβουν τα επόμενα.

Το ΥΠΡΟΠΟ έχει κινηθεί για να θωρακίσει τα σωφρονιστικά ιδρύματα, καθώς, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών.

Μάλιστα, έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά, και βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού.