Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

Η Uncensored, που δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τον Piers Morgan, έχει ήδη φτάσει το 1 δισ. προβολές, τα 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τα debates του Morgan ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια προβολές και το 1 εκατ. αλληλεπιδράσεις κάθε εβδομάδα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, και ο Piers Morgan, ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους παγκοσμίως, συμφώνησαν να επενδύσουν στην πλατφόρμα Uncensored, με στόχο να αναπτύξουν έναν ισχυρό διεθνή όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος.

Η Uncensored, που δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τον Piers Morgan, έχει ήδη φτάσει το 1 δισ. προβολές, τα 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τα debates του Morgan ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια προβολές και το 1 εκατ. αλληλεπιδράσεις κάθε εβδομάδα.

Αξιοποιώντας την τεράστια επιρροή του Piers Morgan, ο οποίος έχει πάρει συνέντευξη από όλους τους παγκόσμιους ηγέτες και πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, όπως o Donald Trump, η Hilary Clinton, ο David Cameron και ο Volodymyr Zelenskyy, επόμενος σταθμός της επένδυσης είναι η ένταξη στην Uncensored μεγάλων ονομάτων της δημοσιογραφίας με παγκόσμια αναγνώριση και απήχηση.

Στην Uncensored, Διευθύνουσα Σύμβουλος συμφωνήθηκε να αναλάβει η Rashida Jones, πρώην Πρόεδρος του MSNBC – του κορυφαίου τηλεοπτικού δικτύου ενημέρωσης στις ΗΠΑ – και εδώ και έναν χρόνο σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του Θοδωρή Κυριακού.

Η Rashida Jones θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη των media, με εντυπωσιακή πορεία στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών του κλάδου. Είναι βραβευμένη με Emmy Award και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Ως Πρόεδρος του MSNBC, επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητα του δικτύου σε ένα σύγχρονο μέσο με streaming πλατφόρμες, social media, podcasts, live events και κινηματογραφικές παραγωγές.

Με τη νέα, σημαντική επένδυση του Ομίλου Antenna, τη μεγάλη απήχηση της Uncensored, την ένταξη παγκοσμίου κλίμακας δημοσιογράφων και την πολύτιμη εμπειρία της Rashida Jones, φιλοδοξία των Θοδωρή Κυριακού και Piers Morgan είναι να δημιουργήσουν έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνούς εμβέλειας, που προωθεί τον διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση.


Ο Piers Morgan δήλωσε: «Η φιλοδοξία για την Uncensored είναι να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς με τολμηρό και υψηλής απήχησης περιεχόμενο που ξεχωρίζει μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ενημέρωσης. Η Rashida Jones είναι ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη στον χώρο των media και η πορεία της στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών είναι εντυπωσιακή. Με τη δική της ηγεσία και τη σημαντική στήριξη μιας εξαιρετικής και ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας επενδυτών, με επικεφαλής τους Όμιλο Antenna και Raine Ventures, θα δημιουργήσουμε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς media διεθνώς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Αύριο ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων - Αναλυτικά η διαδικασία

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Βαν πέρασε την περίμετρο ασφαλείας - Συνελήφθη και ανακρίνεται ο οδηγός

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να μειωθούν οι τιμές

17:30LIFESTYLE

Συγκινεί η Ρούλα Κορομηλά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχε και θα έχεις για πάντα τον σεβασμό μου»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση σε δημοτικό του Ιράν

17:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φάκελος «Ποδόσφαιρο Γυναικών»: Ανάγκες, προοπτικές κι ο δρόμος προς την… κανονικότητα (βίντεο)

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ με ορίζοντα 3μήνου - Η αποτίμηση των τιμών έως σήμερα

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας εξασθενεί, οι βροχές έρχονται - Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση

17:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πετάει για Σλοβενία η «Ένωση»

16:52LIFESTYLE

Νέα διεθνής επένδυση του Θοδωρή Κυριακού στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan

16:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Ανυπομονώ να δω τον Λεσόρ να παίζει»

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με τον Αλβέρτη το λάβαρο του 2000

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

16:28ΥΓΕΙΑ

Λίγοι ξέρουν τα 4 σημάδια ότι το βούτυρο έχει χαλάσει — Τι σημαίνουν οι ημ/νίες λήξης στην ετικέτα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει μείνει τίποτα για να στοχεύσουμε

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

16:30ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης λαθρεμπορίας καυσίμων - Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

16:05LIFESTYLE

Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto» - Ξεπέρασε τις 130.000 προβολές σε 4 ώρες

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή για παραπλανητικά SMS, δήθεν για τροχαίες παραβάσεις: Πώς να προστατευτείτε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Προετοιμαστείτε, το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι», λέει το Ιράν - Χτυπήματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ