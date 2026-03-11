ΝΥΤ: Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για την επίθεση σε δημοτικό του Ιράν

Μια στρατιωτική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνες για την αιματηρή επίθεση με πυραύλους Τόμαχοκ σε δημοτικό σχολείο του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους που γνωρίζουν τα ευρήματα της έρευνας και μίλησαν στους New York Times.

Η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Σατζαράχ Ταγιεμπέχ ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος πραγματοποιούσε επιθέσεις σε μια γειτονική ιρανική βάση. Το σχολικό κτίριο παλαιότερα ήταν μέρος της συγκεκριμένης στρατιωτικής βάσης των Ιρανών. Αυτά τα είναι τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας.

Αξιωματικοί της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM δημιούργησαν τις συντεταγμένες στόχευσης για την επίθεση χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα που παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την έρευνα.

Χάρτης δείχνει πόσο κοντά βρισκόταν το δημοτικό σχολείο στη βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και ότι υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν είχαν ελεγχθεί και δεύτερη φορά.

Η επίθεση σε ένα σχολείο γεμάτο παιδιά θα καταγραφεί ως ένα από τα πιο αιματηρά στρατιωτικά λάθη των τελευταίων δεκαετιών. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν τουλάχιστον 175 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά.

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ να αποφύγει την ευθύνη για την επίθεση έχουν επίσης περιπλέξει την έρευνα, καθώς προκαλούν ανησυχία στους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι εξέτασαν τα ευρήματα που αποδεικνύουν την ευθύνη των ΗΠΑ. Οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν από τους New York Times για θέμα μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επικαλούμενοι τον ευαίσθητο χαρακτήρα της εν εξελίξει έρευνας και την ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι υπεύθυνο ήταν το Ιράν και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες για την επίθεση.