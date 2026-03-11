Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Με Τεντόγλου και Καραλή η Ελλάδα | Η αποστολή

Η ελληνική αποστολή θα έχει τρεις περισσότερους αθλητές σε σχέση με το 2025 στη Ναντζίνγκ.

Μετά τις διαγραφές κάθε χώρας, η ελληνική ομάδα απέκτησε τρία νέα μέλη, που ήρθαν να προστεθούν στις προκρίσεις των Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτου Τεντόγλου βάσει επίδοσης, του Αντώνη Μέρλου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη με θέση και της Αναστασίας Ντραγκομίροβα με ranking.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Πανταζή (τριπλούν), ο οποίος από το Νο 18 ανέβηκε με τις ανακατατάξεις στο Νο 15, την Δήμητρα Τσουκαλά (60 μ.) που από το Νο 64 βρέθηκε στο Νο 36 και τον εμποδιστή Χρήστο-Παναγιώτη Ρούμτσιο, με άνοδο στο Νο 42 από το Νο 62.

Η τελική συγκρότηση της ομάδας έγινε έπειτα από την εισήγηση των Υπεύθυνων Εθνικής Ομάδας και των Συντονιστών τομέων στην ΕΠΥΑ.

Την πρόκριση θα μπορούσε να είχε πάρει και ο Γιώργος Φρανκς, καθώς πέρασε με 46.12, αλλά ο αθλητής είχε ενημερώσει έγκαιρα την ομοσπονδία πως οι υποχρεώσεις του στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι (μετέχει στους τελικούς του NCAA με την 4Χ400 μ.) στένευαν πολύ τα χρονικά περιθώρια για την παρουσία του στην Πολωνία.

