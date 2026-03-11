Η Νικόλ Κίντμαν «σπάει» τη σιωπή της για τον χωρισμό με τον Κιθ Έρμπαν και τη ζωή μετά το διαζύγιο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μιλά πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό της από τον διάσημο μουσικό

Ανθή Κουρεντζή

Η Νικόλ Κίντμαν «σπάει» τη σιωπή της για τον χωρισμό με τον Κιθ Έρμπαν και τη ζωή μετά το διαζύγιο

Ο Κιθ Έρμπαν (αριστερά), η Νικόλ Κίντμαν (δεξιά) / AP

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά για το «δύσκολο» διαζύγιό της με τον Κιθ Έρμπαν για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Πάντα θα προχωρώ προς ό,τι είναι καλό. Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρήσω όπως είναι και να συνεχίσουμε μπροστά. Αυτό είναι όλο», δήλωσε η 58χρονη ηθοποιός σε συνέντευξη στο Variety που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. «Όλα τα υπόλοιπα δεν τα συζητώ από σεβασμό. Παραμένω στη στάση “είμαστε μια οικογένεια” και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις κόρες της, την 17χρονη Sunday και την 15χρονη Faith, τις οποίες δεν αναγνωρίζει, σχολιάζοντας ότι μεγάλωσαν απότομα και είναι δύο κανονικές γυναίκες.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και οι διαδικασίες του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε, εξ'αρχής, ότι δεν θα διεκδικήσει κανένας από τους δύο διατροφή.

Η Νικόλ έλαβε την επιμέλεια των παιδιών της για 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Κιθ θα τις βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Nicole Kidman,Keith Urban

Η Νικόλ Κίντμαν (αριστερά), ο Κιθ Έρμπαν (δεξιά) / AP

Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Νικόλ Κίντμαν μίλησε δημόσια για τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, πριν λίγους μήνες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι περνούσε δύσκολα συναισθηματικά σε μια συζήτηση με την Ariana Grande στο Interview Magazine. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι σε εκείνη τη συνέντευξη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε: «Κρατιέμαι».

Ο Κιθ Έρμπαν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το διαζύγιο. Φήμες ήθελαν τον βραβευμένο με Grammy μουσικό να είναι σε σχέση τους τελευταίους δύο μήνες με την τραγουδίστρια της country Karley Scott Collins, ωστόσο η ίδια το διέψευσε μέσω social media.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 101-77: Τρομερός «Δικέφαλος» έκανε πάρτι πρόκρισης με εντυπωσιακό Ταϊρί!

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται για «σημαντικές επιθέσεις» από το Ιράν στη διάρκεια της νύχτας – Έκτακτη συνεδρίαση με Νετανιάχου

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: «Μεγάλη ομάδα με σημαντική ιστορία στην Ευρώπη» | Αποθέωση από Πελεγκρίνι

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Τους χτυπήσαμε πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ χώρα – Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη

19:58LIFESTYLE

Η Νικόλ Κίντμαν «σπάει» τη σιωπή της για τον χωρισμό με τον Κιθ Έρμπαν και τη ζωή μετά το διαζύγιο

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση σε ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Απαγόρευσε την είσοδο σε φωτογράφους που τράβηξαν μη κολακευτικές εικόνες του Χέγκσεθ

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στον Οδοντωτό για τα 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: «Προτεραιότητα η στήριξη της ελληνική κοινωνίας»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

ΔΟΕ: Γιατί χρησιμοποίησε το «μπαζούκα» των 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου

19:03ΥΓΕΙΑ

Τι άσκηση να κάνετε για 5 λεπτά ώστε να ρίξετε την αρτηριακή πίεση

19:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομα τυχερά παιχνίδια: Πώς δρούσε κύκλωμα που εξαπατούσε παίκτες – Κέρδη άνω των 16 εκ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του πολέμου από Τραμπ - Φόβοι για παγκόσμιο ενεργειακό κραχ

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους - Από ψωμί του τοστ έως μακαρόνια, οδοντόκρεμες και πάνες - Αναλυτικά η λίστα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Τους χτυπήσαμε πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ χώρα – Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο στην Πολίχνη

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σύγκρουση ψυχρών βαλκανικών και υγρών ατλαντικών αερίων μαζών - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

18:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπείρα Ρομά στη Λάρισα: Απέσπασαν 710.000 ευρώ από πατέρα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:05LIFESTYLE

Akylas: Παροξυσμός και στο Youtube με το video clip του «Ferto» - Ξεπέρασε τις 130.000 προβολές σε 4 ώρες

16:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση – Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ