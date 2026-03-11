Η Νικόλ Κίντμαν «σπάει» τη σιωπή της για τον χωρισμό με τον Κιθ Έρμπαν και τη ζωή μετά το διαζύγιο

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά για το «δύσκολο» διαζύγιό της με τον Κιθ Έρμπαν για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Πάντα θα προχωρώ προς ό,τι είναι καλό. Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρήσω όπως είναι και να συνεχίσουμε μπροστά. Αυτό είναι όλο», δήλωσε η 58χρονη ηθοποιός σε συνέντευξη στο Variety που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. «Όλα τα υπόλοιπα δεν τα συζητώ από σεβασμό. Παραμένω στη στάση “είμαστε μια οικογένεια” και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε».

Nicole Kidman on choosing to work with female directors and insisting a woman direct “Practical Magic 2”:



"It’s so good to have found a purpose in terms of that work, being able to shift something culturally at a time where you just go, 'Well, yeah, I work a lot, and I’m… pic.twitter.com/3U7Ux4vGW9 — Variety (@Variety) March 11, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις κόρες της, την 17χρονη Sunday και την 15χρονη Faith, τις οποίες δεν αναγνωρίζει, σχολιάζοντας ότι μεγάλωσαν απότομα και είναι δύο κανονικές γυναίκες.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και οι διαδικασίες του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε, εξ'αρχής, ότι δεν θα διεκδικήσει κανένας από τους δύο διατροφή.

Η Νικόλ έλαβε την επιμέλεια των παιδιών της για 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ ο Κιθ θα τις βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Η Νικόλ Κίντμαν (αριστερά), ο Κιθ Έρμπαν (δεξιά) / AP

Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Νικόλ Κίντμαν μίλησε δημόσια για τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, πριν λίγους μήνες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι περνούσε δύσκολα συναισθηματικά σε μια συζήτηση με την Ariana Grande στο Interview Magazine. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι σε εκείνη τη συνέντευξη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε: «Κρατιέμαι».

Ο Κιθ Έρμπαν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το διαζύγιο. Φήμες ήθελαν τον βραβευμένο με Grammy μουσικό να είναι σε σχέση τους τελευταίους δύο μήνες με την τραγουδίστρια της country Karley Scott Collins, ωστόσο η ίδια το διέψευσε μέσω social media.

Διαβάστε επίσης