Νικόλ Κίντμαν: Διάσημος μεγιστάνας προσπαθεί να «κερδίσει» την καρδιά της

Η Νικόλ Κίντμαν παραμένει single, για την ώρα, ωστόσο ένας εκατομμυριούχος φαίνεται να προσπαθεί να «κερδίσει» την καρδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ , ο Salem ενημερώνει τους κύκλους του ότι ενδιαφέρεται να βγει ραντεβού με την 58χρονη σταρ.

Ο Paul Salem

Φαίνεται ότι έχουν δύο κοινούς φίλους και έχουν συναντηθεί σε φιλικές συναθροίσεις, αλλά δεν έχουν βρεθεί ποτέ μόνοι τους. Ο Salem είναι επίσης χωρισμένος. Πήρε διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του, Navyn Salem, το 2021.

Από την πλευρά της Νικόλ Κίντμαν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες του διαζυγίου με τον Keith Urban από τις αρχές Ιανουαρίου, παρ'όλο που έδωσε μάχη όλο αυτό το διάστημα να σώσει τον γάμο της.

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν το 2025 / AP

Η Κίντμαν και ο Urban είχαν παντρευτεί το 2006, ενώ η πρώτη γνωριμία έγινε έναν χρόνο νωρίτερα, το 2005 στο γκαλά «G’Day USA».

Η Νικόλ Κίντμαν, αριστερά, και ο Κιθ Έρμπαν στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία στις 19 Νοεμβρίου 2017, στο Λος Άντζελες / AP

Προτεραιότητα για την ηθοποιό έχουν οι δύο κόρες της, με τις οποίες περνά αρκετό χρόνο. Όπως είχε αναφέρει στο People πρόσωπο από το πειβάλλον της «Λατρεύει να περνά χρόνο με την οικογένειά της. Είναι ανανεωμένη και αισιόδοξη για τη νέα χρονιά».

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Urban έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και ότι συζεί ήδη με τη νέα του σύντροφο.

