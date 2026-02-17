Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου λύνει τη σιωπή της για την αποβολή από το σχολείο λόγω bullying

Η Apple Martin και η Gwyneth Paltrow παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme» στο Regal Times Square, στη Νέα Υόρκη. (2025)

Στην έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά της, για μία ακόμα φορά, απάντησε η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ Μάρτιν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν λόγος για αποβολή της 21χρονης από το πανεπιστήμιο όπου φοιτά, λόγω εκφοβισμού.

Η ίδια έβαλε τέλος στις φήμες με ανάρτησή της στο Instagram Stories τη Δευτέρα.

«Γεια! Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η ιστορία είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο», έγραψε σε ένα σχόλιό της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, ειδικά για «εκφοβισμό».

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό! Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι εντελώς ψευδής, δεν είμαι τέτοιος τύπος ανθρώπου και όποιος είναι κοντά μου το ξέρει αυτό ».

Η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Vanderbilt έγραψε πάνω από το screenshot: «Μόνο ένα μικρό μήνυμα από μένα». Δεν είναι σαφές πού μοιράστηκε αρχικά το σχόλιο.

Η κόρη του frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, 48 ετών, και της βραβευμένης με Όσκαρ Γκουίνεθ Πάλτροου, 53 ετών, είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φήμες για εκφοβισμό, μετά την εμφάνιση ενός βίντεο στο οποίο φαινόταν να προσπαθεί να διακόψει τη φωτογράφιση της Aliénor Loppin de Montmort κατά τη διάρκεια του Χορού των Ντεμπιντάντ στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2024.

Επίσης, την είχαν τραβήξει να γυρίζει τα μάτια της ενώ έμπαινε στο γκαλά, στο οποίο η είσοδος ήταν μόνο με πρόσκληση, αγκαζέ με τον κόμη Leo Henckel von Donnersmarck.

Αλλά, τα πράγματα τελικά πήραν άλλη τροπή όταν η νεαρή ντεμπιντάντ που φέρεται να ήταν το «θύμα» υπερασπίστηκε την Απλ, χαρακτηρίζοντάς την, «το συμπαθητικό κορίτσι που υπάρχει! Δεν της αξίζει καθόλου αυτό που της συμβαίνει»».

Η Απλ απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο στις κατηγορίες σε ένα βίντεο στο TikTok με τους φίλους της εκείνη την εποχή.

«Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα με εμάς. Είμαστε τόσο χαριτωμένες», έλεγε στο βίντεο.