Η Whoopi Goldberg ξεσπά για την «σύνδεσή» της με το σκάνδαλο Epstein - «Δεν ήμουν ποτέ φίλη του»

Η Whoopi Goldberg απαντά στις φήμες που την συνδέουν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein, μετά την εμφάνιση του ονόματός της στα διαβόητα αρχεία.

«Το όνομά μου είναι στα αρχεία. Ναι!» δήλωσε η ηθοποιός την Τρίτη στο «The View». Στη συνέχεια διάβασε ένα email από τον Μάιο του 2013 όπου αναφερόταν το όνομά της και ζητούνταν «ένα αεροπλάνο για να πάω στο Μονακό για φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο Epstein απάντησε αρνητικά: "Όχι, ευχαριστώ"».

Η συν-παρουσιάστρια Joy Behar σχολίασε: «Άρα με άλλα λόγια, ο καθένας μπορεί να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα;»

«Αυτό είναι το θέμα, όταν λέω ότι κάποιοι προσπαθούν να με συνδέσουν με την υπόθεση. Δεν ήμουν η κοπέλα του, δεν ήμουν φίλη του. Ήμουν πολύ μεγάλη γι’ αυτόν», απάντησε η Goldberg.

https://www.instagram.com/reel/DU3rFd1jnOT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν ότι ήμουν μαζί του. Μα, έλα τώρα. Κάθε άντρας που έχω γνωρίσει, το έχεις μάθει, είτε από το Enquirer είτε από άλλα μέσα. Άρα όχι. Δεν πήγα ποτέ στο αεροπλάνο — ξέρεις τι θα έπρεπε να κάνω για να πάω; Προσπαθούσαν να με στείλουν σε αυτό το φιλανθρωπικό ταξίδι», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Πριν λίγες ημέρες η Whoopi Goldberg είχε επικρίνει γυναίκες που, όπως είπε, ήταν «συνεργοί» στα εγκλήματα του καταδικασμένου χρηματοδότη. «Όχι μόνο προστάτευαν η μία την άλλη, αλλά ήμασταν όλοι συνεργοί σε όλα αυτά. Είμαστε συνεργοί», δήλωσε στο «The View».

??BREAKING: Whoopi Goldberg just addressed her name appearing in Epstein documents and started defending Trump on accident after claiming being listed does not mean guilt.



Behar: “Anybody can be on this list.”



Whoopi: “Anybody. Well, this is my point. Because, I'm telling… pic.twitter.com/KOMAkyIv68

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 17, 2026



Όταν οι παρουσιάστριες τη ρώτησαν για τη θέση της, απάντησε: «Οι γυναίκες δεν είπαν, "μην το κάνεις αυτό. μην το υποστηρίζεις". Δεν στήριξαν άλλες γυναίκες. Έβλεπαν τι γινόταν και δεν έλεγαν "σταμάτα". Δεν βγήκαν να πουν ότι αυτό συνέβαινε».

